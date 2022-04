Asturu(m) et luggonu(m). Es el escueto texto que puede leerse en un tosco epígrafe labrado en piedra que está expuesto en el Museo Arqueológico de Asturias. Se ha datado en el siglo I d. C. y, según explican las profesoras Almudena Orejas y Carmen Fernández Ochoa, se desconoce la procedencia exacta de esta pieza. No obstante, señalan que esta "puede situarse entre las laderas del Sueve y el Sella" en su artículo "Civitates y comunidades de la Asturias trasmontana". Pero, más allá de los pormenores del hallazgo, ¿quiénes eran los luggoni, el pueblo cuyo nombre recuerda al topónimo de Lugones?

"Tanto la lectura de los textos literarios como el contenido de algunos epígrafes romanos llevan a pensar que el territorio astur transmontano estuvo ocupado por dos destacados grupos de población articulados en dos extensas civitates: los paesici al occidente del Nalón hasta el Navia y los luggoni en el área centro-oriental, hasta el Sella. La raíz de esta última denominación se vincula a Lug, teónimo que ha generado numerosos topónimos dentro y fuera de la península ibérica, de manera que aporta muy poca información específica. Por las fuentes epigráficas y literarias se sabe que había lugones tanto al norte como al sur de la cordillera Cantábrica", señalan en su trabajo Orejas y Fernández Ochoa. En el libro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) sobre Siero se dan algunos otros detalles acerca de los luggoni. "Había astures al otro lado de la Cordillera Cantábrica (conocidos como cismontanos), en tierras de León, Zamora y norte de Portugal. Así que en Siero estarían los astures de este lado de las montañas (trasmontanos). Las fuentes clásicas citan asimismo unas agrupaciones más pequeñas de los astures, entre ellas los luggoni, que serían el grupo concreto que habitaría en esta parte central de Asturias y cuyo establecimiento más importante pudo ser Noega, el yacimiento excavado en la Campa Torres, próximo a Gijón. Hoy en día persiste un topónimo en el concejo de Siero, Lugones, que nos recuerda a esas gentes", se dice en esta obra. El trabajo explica también cómo eran los modos de vida de los pueblos de aquella época en estas zonas: "Junto a la alimentación a partir de harina de bellotas, en las investigaciones recientes han aparecido otros productos que harían las comidas más variadas: abundantes cereales como el trigo o escanda, avena, mijo o cebada; guisantes y habas. De esta actividad agrícola nos hablan los molinos de mano y los morteros encontrados en diversos yacimientos castreños. Además, hay que incluir la alimentación derivada de la actividad ganadera, que se considera predominante en Asturias, al menos en la etapa prerromana (...)". De la información suministrada por los textos antiguos y las inscripciones de las lápidas, prosigue el texto del libro del RIDEA, "se deduce que en las relaciones entre los astures tenían gran importancia el parentesco y la pertenencia a un territorio determinado. Por tanto, se sentirían vinculadas entre sí las personas que tuviesen una relación consanguínea, aunque fuese bastante lejana, y las que viviesen en el mismo castro o castros vecinos".