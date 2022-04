Concierto en la Pola de las bandas que tocarán en “The Cavern”

El Auditorio de Pola de Siero acogerá este sábado a las 20.00 horas el concierto que a finales de mayo protagonizará un grupo de bandas asturianas en el considerado como el club más importante del mundo: The Cavern, en Liverpool. La asociación cultural “Hope to be there” es la única de España que cuenta con una fecha para tocar en dicho club, cuna de la música moderna actual. Este año las bandas elegidas son “Premonition”, “Diañu Blues” y “The Tone Lovers”. El concierto fue presentado ayer por la edil Aurora Cienfuegos.