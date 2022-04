La residencia del ERA en Lugones ya cuenta con una decena de usuarios, y a partir de ahora se seguirán incorporando nuevos residentes a buen ritmo hasta llenar sus 120 plazas para finales de verano. Ayer, además, fue el día elegido para inaugurar de forma oficial un equipamiento “muy especial y querido para nosotros, una de las apuestas políticas de la anterior legislatura y también de la actual” , indicó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien asistió a la puesta de largo del centro, acompañado, entre otros, por Ángel García, alcalde de Siero. Sobre el municipio no escatimó elogios el jefe del Ejecutivo asturiano: “Venir aquí me da la oportunidad de estar en Siero y con su alcalde, Ángel García, al que conocemos y queremos bien, en un concejo, Siero, que está inventándose, que está buscando su propio nicho de oportunidad, y en ello hay que destacar el papel inequívoco del alcalde”.

Barbón echó el resto con García, pues Siero, continuó, “tiene la inmensa suerte de tener, en un momento de cambio, de transformación y de mutación, un Alcalde que tiene una clara visión de lo que quiere que sea el concejo, que la lleva aplicando en su mandato y que ha sido refrendado por los ciudadanos en este sentido. Yo estoy convencido de que, si él quiere, volverá a ser refrendado, pero sobre todo porque tiene la valentía suficiente y la audacia de poner en marcha un proyecto de mirada larga de este concejo”, abundó. Hubo más: “Si hay un albañil que construye Siero, ese es el alcalde”, recalcó antes de visitar las dependencias de la residencia.

Este apoyo se produce tras darse a conocer que el vicepresidente del Principado Juan Cofiño liderará la candidatura –que se prevé única– para dirigir el PSOE de Siero, presentada, con presencia y respaldo de García, el pasado viernes. El regidor siempre ha mantenido que hasta la fecha no tiene motivos para no repetir como candidato, si bien no ha hecho un anuncio oficial al respecto.

El presidente asturiano acudió a visitar el nuevo centro del ERA de Lugones también junto a la directora general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, María Josefa Fernández; la gerente del organismo, Ana María Suárez, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Quiso expresar Barbón su satisfacción por poder dar por estrenado el equipamiento sierense, que durante la pandemia sirvió para atender a personas con covid, porque se trata de “una residencia con 120 plazas que va a generar un impacto en el empleo muy importante”, reflexionó el Presidente. Y, sobre todo, porque “responde a una filosofía que trabaja muy bien la Consejería y el ERA en torno a lo comunitario y a la protección de nuestros mayores, ante el hecho de que somos la comunidad más envejecida”, apuntó Barbón, antes de recordar que el reto de hacer frente al envejecimiento supone también “la activación de una nueva economía que está atrayendo a nuevas personas a vivir a Asturias cuando se jubilan”. “Tenemos que cuidar la atención a las personas mayores y la humanización de los cuidados como hicimos en pandemia”.

“Nos tratan fenomenal”

Es este un centro que nació “de un acto de campaña en el año 2015 en la antigua Casa de Cultura, con el compromiso entonces del presidente Javier Fernández”, recordó Ángel García, para congratularse de que “unos cuantos años después estamos visitando el centro dando servicio ya a quienes lo necesitan”. El regidor ve, además, una oportunidad de crecimiento para Lugones, habida cuenta de que la Pola ya contaba con una residencia del ERA.

En el centro llegarán a trabajar medio centenar de personas, lo que además de generar actividad, hará que “Lugones sea un lugar que siga atrayendo población”, dijo el alcalde. Los usuarios, por su parte, están encantados. “Nos tratan fenomenal”, resumía Juanita Prado, después de espetar a Barbón un espontáneo “te veo muy guapo”. Y él, entregado a los abuelos del centro, le estrechó cariñosamente la mano antes de anunciarle el menú del día: “Hoy tenéis lentejas”.