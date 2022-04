Los vecinos de la parroquia de Feleches (Siero) viven atemorizados desde que el pasado sábado un animal –un perro salvaje para la Consejería de Medio Rural, un lobo según los afectados– atacara a dos rebaños de ovejas causando varias bajas entre las reses. Al amanecer de ayer jueves se produjo el segundo ataque en menos de una semana al mismo ganadero: aparecieron muertas dos ovejas, “comidas en parte”, y varios ejemplares heridos, entre ellos un carnero y un par de corderos, que probablemente fallezcan en breve por las heridas causadas.

“El primer susto fue el pasado sábado, cuando entró lo que pensamos que es un lobo en otra finca y mató a tres ovejas del vecino y otras tres nuestras”, explica Ricardo González. A las que sobrevivieron empezaron a guardarlas por la noche en un cobertizo, pero la sorpresa llegó ayer cuando por la mañana se topó con otro estropicio en la finca delante de la casa. “Estas se quedaron en el prado porque está justo delante de las viviendas, rodeada de vecinos y con una valla alta, pero se ve que el animal anda hambriento y salta por donde sea”, señala el vecino.

De hecho, encontró huellas en el muro y pelos en una portilla por la que supuestamente salió la “carnicería”. “Estamos seguros de que es un lobo, aquí no hay perros salvajes como dice la Consejería, los veríamos por el día; además estos pelos no son de perro, se pueden analizar porque son de lobo fijo”, asegura acompañado por el presidente de la asociación de vecinos, Emilio García, quien avala esta teoría. “No se sostiene que sean perros silvestres, cada vez hay más lobos y como no se pueden tocar, se acercan con descaro a las casas”, afirma. Lo que más les asusta es que “sea en zonas tan pobladas, ya no tienen miedo a acercarse a la gente y cualquier día tendremos un disgusto y será tarde”, denuncia, antes de exigir al Seprona “que investigue de qué animal se trata, hay pelo para hacerlo, que lo analicen y salimos de dudas”, retan. “Nos dicen que es un perro y punto, ni cobramos ni dormimos tranquilos a ver cuándo va a ser el próximo ataque”, añaden los afectados.