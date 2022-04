Agenda: consulta qué hacer hoy, 30 de abril, en Siero y en el resto de Asturias

Concierto "Hope To Be There Rock Concert" en La Pola. El escenario del Teatro Auditorio de la localidad reunirá a las bandas asturianas que, por sexto año consecutivo, actuarán este año en The Cavern Club de Liverpool. La cita seráa las 20.00 horas.

Exposición en La Pola. "Casimiro Baragaña. La expresividad de un legado". Una selección de la obra del artista se puede ver en la Casa de Cultura hasta el 24 de mayo. Entrada libre.

Centro

Concierto en Grado. El cantautor chileno Germán Bravo, “Kachivache”, ofrece un concierto a las 19.30 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura, con entrada libre. También habrá poesía con Carlos Granda y Hernán Bravo.

Musicales en Candás. El Teatro Prendes acoge hoy los espectáculos “El origen del hielo. Tributo a Frozen”, a las 17.30 horas, y “El musical de los 80 y los 90: Mil campanas”, a las 20.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Horario: de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas. Fines de semana, festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oviedo

Cincuenter. Los II Encuentros Cincuenter de Oviedo ofrecen varias actividades. A partir de las 11.00 horas, la doctora en Ingeniería Médica Sara Lozano y la cofundadora y CEO de Inlexa, Ruth Raventós, imparten un taller titulado “Código50” en el Archivo Histórico. A las 12.30 horas, el mismo recinto alberga el encuentro “Cultura y salud cincuenter”, protagonizado por Iraima Fernández e Isabel García-Bernardo. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, Tania Martínez y Belinda Washington participan en el encuentro “50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo”, al que seguirá el coloquio “Fuertes y poderosas”, de Anabel Alonso y Eva Orúe, a partir de las 19.00 horas, igualmente en el Archivo. La programación finaliza a las 21.00 horas con un concierto de Sole Giménez en el Filarmónica titulado “Mujeres de Música”.

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas “Naranco” y la Asociación de Baile y Danza Tradicional “Filandón” protagonizan a partir de las 11.30 horas la jornada del programa de folclore en la calle con actuaciones por el Antiguo y el centro de la ciudad.

Feria del Radioaficionado. El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge entre las 10.00 y las 19.00 horas la Feria del Radioaficionado. A las 12.00 horas se realizarán los exámenes de radioaficionado, a las 13.30 y las 17.30 horas se sortearán varios aparatos entre los asistentes.

Museo de Bellas Artes. En la sala -1 del edificio de la ampliación del Bellas Artes se expone la muestra “María Jesús Rodríguez. En un abrir y cerrar de ojos”, que permanecerá expuesta hasta el 12 de junio en la pinacoteca. También se expone la muestra “Pablo Armesto. El color del tiempo”, hasta el 26 de junio. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Además de su colección permanente, el museo acoge la exposición “Asturias en 3D (1890-1937)”, con fotografías estereoscópicas procedentes de la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Centenario Alarcos. Con motivo del centenario del nacimiento de Emilio Alarcos, la sala de exposiciones del edificio histórico también acoge la muestra “Las 4 estaciones de un humanista poliédrico: recorrido y trayectoria fructíferos”, sobre la trayectoria del filólogo. La sala abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA. La muestra “Camino Primitivo. Oviedo”, un recorrido en seis etapas acerca del origen del Camino de Santiago en el Oviedo de Alfonso II, se puede visitar los sábados y domingos, de 16.00 a 20.00 horas, en la sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 5). El lunes, 2 de mayo, también permanecerá abierta.

Gijón

Jardín Botánico. De 11.00 a 14.00 horas se desarrollará el taller para adultos titulado “Espíritu sagrado” en el Jardín Botánico. Será impartido por Alba Rueda.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas, en el Paraninfo de La Laboral, se proyectará “Canto Cósmico. Niño de Elche”, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

LEV Festival. Dentro de la programación del LEV Festival, dedicado a la música electrónica y las artes visuales, en la programación de hoy se incluyen las siguientes actividades. En el Muséu del Pueblu d’Asturies actuarán “Promising/Youngster” a las 13.00 horas; Jana Rush, a las 14.15 horas, y “U-Ziq”, a las 15.30 horas. En el teatro de la Laboral, por su parte, estará “Jason Sharp” a las 22.00 horas. Y en Laboral Centro de Arte a las 00.00 horas “Squarepusher”.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la muestra “La fotografía escolar (1880-1980). Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies” hasta el 31 de diciembre en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Los horarios de apertura al público son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Sala Albéniz. A las 21.00 horas ofrecerá un concierto Ángel Stanich en la Sala Albéniz, dentro de su gira “Polvo de Battiato Tour”.

Perchera Suena. En la calle Orán, junto al Pabellón de Perchera, tendrá lugar el festival “Perchera Suena”. A las 12.30 horas habrá una sesión vermú y a las 22.30 horas el “Grupo Paréntesis” amenizará la noche.

Biblioteca Jovellanos. A las 12.00 horas Paco Abril ofrecerá un “Cuentacuentos de la oreja verde” en la Biblioteca Jovellanos.

Fiestas de El Coto. La plaza de la República de El Coto acoge las fiestas del barrio, bautizadas como “El reencuentro”. A las 13.00 horas actuará el Coro Rociero, a las 17.00 horas el Mago Pelayo, a las 19.00 horas Juan Manuel Punzano; a las 20.30 horas será la “Sorpresa musical” y a las 22.00 horas actuará el “Grupo Da Silva”.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 19 de junio está disponible la muestra “Vacuo”, de Lucas Santiago, sobre joyería rural contemporánea. Se podrá ver en el Museo Evaristo Valle. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte. Hasta el 27 de agosto se puede visitar la exposición “Extinción Remota Detectada”. Esta obra forma parte del programa europeo “Studiotopia” y presenta obras que tratan sobre mundos desaparecidos o al borde de la extinción. Los horarios de visitas son de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Patrimonio Arqueológico. El Antiguo Instituto ofrece hasta el 28 de mayo, en la sala 2, la muestra “Herencias. Patrimonio Arqueológico de Gijón”, con un recorrido sobre las herencias percibida, útil e identitaria de la ciudad. La muestra está disponible de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 15 de mayo está disponible al público la exposición “Semblanza de Gijón. Pelayo Ortega dibujos”. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Antigua Rula. Hasta el 15 de mayo se podrá visitar la muestra “Mundo-imagen”, de Juan Falcón, en la sala de exposiciones de la Antigua Rula. Los horarios de apertura al público son de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

El Muro Espacio Cultural. El Muro Espacio Cultural, ubicado en el hotel Abba, expone “Abstracto expresivo”, de la artista Nuria Oliva. La muestra está abierta hasta el 10 de junio.

Exposición en la Caja Rural. Hasta hoy, 30 de abril, está abierta al público la muestra de óleo sobre lienzo “La luz y el color”, de la artista María Félix, en la sala de exposiciones de la Caja Rural de Gijón (Paseo de la Infancia, 10). Está abierta al público de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro. Segundo pase de “El Golem”, de Juan Mayorga, en el auditorio del Centro Niemeyer, a las 20.00 horas. Entradas a la venta a 25 euros.

Encuentro de la Sociedad Numismática Avilesina. La Sociedad Numismática Avilesina celebra hoy en los salones del hotel 40 Nudos de la calle de La Fruta su convención anual, pospuesta en los últimos dos años por la pandemia. Será entre las 10.00 y las 15.00 horas. La entrada es libre. En la convención participarán comerciantes de distintos puntos del país.

Actividades de ocio juvenil “Hoy se sale'”. Todos los sábados , en el local Social Abierto (calle José Cueto, 46), de 17.00 a 21.00 horas: sala de juegos (ping-pong, billar, futbolín, juegos de mesa...), encuentros keipop y torneos deportivos. Hoy, en el polideportivo del colegio del Quirinal, torneo de baloncesto y torneo de brilé, desde las 18.00 a las 20.00 horas. Para jóvenes entre los 12 y los 17 años. Inscripciones: presencial –local Social Abierto– lunes y miércoles entre las 10.00 y las 13.00 horas–, 984 29 34 26, 684 643 117 (WhatsApp) y @hoysesaleporaviles (Instagram).

David Acera cuenta cuentos en Luanco (Gozón). El salón de actos de la Casa de la Cultura recibe a David Acera a las 12.00 horas con su espectáculo “Cuentos de colores para días en blanco y negro”, una mágica y entretenida sesión de cuentacuentos pensada para todos los públicos y con carácter participativo. Entrada libre.

Los sábados, mercado al aire libre en Las Vegas (Corvera). Las inmediaciones de la calle Rubén Darío de Las Vegas acogen hoy el tradicional mercado callejero de Corvera. Desde las 10.30 hasta las 14.00 horas abren al público más de medio centenar de puestos ambulantes.

El Corte Inglés exhibe las mejores fotos de la Semana Santa de Avilés. Una selección de las obras participantes en el concurso fotográfico organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés puede ser vista en la exposición que estará en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés hasta el próximo 7 de mayo. La muestra recoge lo mejor de la Semana Santa de Avilés 2022, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El horario de la sala es de 10.00 a 22.00 horas.

Alfarería tradicional con perspectiva de mujer en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (calle Llano Ponte, 49) exhibe hasta el 26 de mayo la muestra “Alfarería tradicional de España: mujer de barro, alfarería femenina” con motivo de las XIV Jornadas de alfarería de Avilés. De martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

La Casa de Cultura exhibe una reflexión artística sobre la identidad industrial asturiana. La Casa Municipal de Cultura de Avilés acoge hasta el 15 de mayo la exposición “¡Disfruten un Año Nuevo sanos y seguros!”. La exposición se puede visitar de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; los domingos, de 9.00 a 13.00 horas.

Exposición “We are family!” en el Niemeyer. La Sala de Fotografía del centro cultural de la ría de Avilés acoge hasta el 15 de mayo la exposición “We are family! (¡Somos familia!)”. Abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

El Niemeyer muestra el universo visual de Victor Moscoso. El universo visual de Victor Moscoso” invade la Cúpula del Niemeyer. La exposición repasa la obra de uno de los creadores y diseñadores gráficos más influyentes del siglo XX. La muestra puede verse hasta el 12 de junio. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Las Cuencas

Concurso de tonada en Moreda. El teatro Cine Carmen de Moreda acoge hoy, desde las 11.30 horas, la cuarta eliminatoria de la primera edición del concurso de tonada “Valles d’Ayer”. El evento cambia por primera vez del domingo al sábado por la festividad del Día del Trabajador. Habrá trece cantantes sobre el escenario, además de tres gaiteros. En la gala se homenajeará a Román Prieto Martínez.

Batallas en la Mayacina. El espacio verde del ecohuerto del barrio de la Mayacina, en Mieres, acogerá a las 17.00 horas un evento bautizado como “Gardens Battle’s”, o lo que viene siendo batallas de gallos de rap, en las que además habrá un micro abierto para quien quiera animarse con unas rimas. La organización corre a cargo de Zona Norte.

Teatro en Langreo. “La Reina de la guapura de Leenane” será la obra que se pueda ver hoy a partir de las 20.30 horas en el nuevo teatro de La Felguera, dentro del ciclo “Autores nel Camín”. La representación correrá a cargo de la compañía “Nun Tris”.

Oriente

Exposición en Ribadesella. En la Casa de Cultura de Ribadesella hasta hoy, 30 de abril, se podrá disfrutar de la exposición “Mis labores”, de Isabel Mirón, obras realizadas íntegramente a punto de cruz. El horario es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja), un centro singular bajo la forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Festival de la ostra. Castropol celebra hasta el lunes la octava edición de su festival gastronómico “Somos la ostra”. El programa de hoy comenzará a las 9.00 horas con un torneo de bádminton en el polideportivo de Barres. Entre las 12.00 y las 16.00 horas habrá degustación de ostras al natural y, a las 12.30 horas, comenzará el showcooking a cargo de la escuela de hostelería del instituto Marqués de Casariego, de Tapia. A las 17.00 horas tendrá lugar la séptima contrarreloj de traineras y, a la misma hora, habrá actividades infantiles en la carpa. De 19.00 a 22.30 horas volverá a haber degustación de ostras en la carpa. A las 20.30 horas está previsto un concierto del grupo “Tubular Tribute”, que rinde tributo a Mike Oldfield.

Feria de Muestras de Tineo. El Ayuntamiento de Tineo organiza la 32.ª edición de su feria de muestras, con actividades y 173 expositores. Hoy, a las 11.30 horas, habrá una charla-coloquio con los empresarios que participan en la cita y, a las 12.00 horas, un entrenamiento de TRX a cargo de “Vaqueiros Dance”. A las 13.00 horas habrá una exhibición y degustación de carne de potro y el mediodía se anima con la Banda de Gaitas “Trisquel”. Por la noche, a las 21.30 horas, habrá concierto con “Son de Cuba”.

Fiesta del Vino en Ibias. La duodécima edición de la celebración comenzará a las 12.30 horas con la inauguración de un mercadillo de productos agroalimentarios, artesanía y bodegas. Además, hasta las 14.30 horas habrá chateo de vino con los viticultores del concejo. Desde las 16.30 horas habrá animación infantil y a las 18.30 horas será la entrega de premios de los mejores vinos presentados y la cuarta distinción especial “Manuel Oviaño” al viticultor de Ibias en 2022. Por la noche, habrá verbena.

Festival de Ecoturismo de Fuentes del Narcea. Cangas del Narcea, Degaña e Ibias ofrecen actividades para todos los públicos como un taller de educación ambiental en el centro de interpretación de Muniellos, de 11.30 a 14.00 horas, la experiencia gastronómica “De la viña al cachu” de 11.00 a 13.30 horas en La Cabana L’Cachicán en Las Barzaniellas y una actividad en torno a los oficios tradicionales en Besullo, en La Posada del Chano, desde las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva de entradas en la página web www.ecoturismoenpeligro.es.

Jornadas en El Franco y Castropol. El proyecto Nia pone en marcha sus primeras jornadas bajo el título “Muyeres, tradición y novas ruralidades”. La actividad comienza a las 11.00 horas en la sala cultural El Pajar, de La Caridad, con una mesa redonda titulada “Muyeres y arte”. Participarán la artista Ugía Pedreira, la divulgadora Patricia Pérez, la herrera Paz Prieto, la artesana Raquel Suárez y la consultora de género Laura Viñuela. La actividad continúa, a las 19.00 horas, en Castropol. En la Casa de Cultura tendrá lugar la mesa redonda de “Novas ruralidades”, con la participación de la empresaria turística Yolanda Alzu, la bibliotecaria Manuela Busto, la comerciante Patricia Pérez y la chacinera Manuela Rodríguez.

Concierto en Luarca. El Conservatorio del Occidente de Asturias acoge hoy, dentro del ciclo “Cultura en rede”, una actuación del grupo “Delagua”, que presenta su disco “Animalías”. Será a las 19.00 horas, con entrada libre.