La pujanza de Siero esquiva todas las crisis. Pese al escenario de recuperación general que se plantea tras la repercusión de la crisis sanitaria sobre todos los sectores económicos y la incertidumbre que, entre otras cosas, provoca la guerra en Ucrania, el ritmo de desarrollo en el municipio no parece cesar. Y eso se constata con un simple vistazo al orden del día de cada Junta de Gobierno local, donde, semana tras semana, se aprueban varias licencias para obras de locales o naves o aperturas de negocios. Solo en el último mes de abril, el Ayuntamiento ha autorizado cerca de una veintena de permisos para nuevas actividades.

No se trata solo de permisos relacionados con los grandes proyectos en marcha en áreas como Bobes –donde se construye el gran centro de Amazon o el almacén frigorífico de 19 metros de altura de Alimerka–, sino de solicitudes de pequeñas y medianas empresas o autónomos que llegan en un goteo constante. Por poner un solo ejemplo, en la Junta de Gobierno del día 8 de abril se dio luz verde a la obra para una clínica de rehabilitación en Lugones, a la adecuación de una nave para almacén de suelos laminados en el polígono de Proni, en Meres, a la de otra para lavadero de coches en el de Puente Nora y a una licencia para acondicionar un local con destino a tahona de pan y repostería en Pola de Siero.

En la Junta de Gobierno del 13 de abril se abordaron, entre otras, la licencia para obras de bar de música amplificada en la Pola, y en la del 22 de abril se analizaron otras tres, una para adecuación de una nave en Aramil, otra para la reforma de locales en Parque Principado y otra para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en Viella. En la última reunión del mes, el 29 de abril, se vieron, entre otras, las peticiones de permisos para el acondicionamiento de una nave con destino a almacenes de construcción en Meres, la instalación de un centro de transformación de la compañía Tesla para dar cobertura a la carga de vehículos eléctricos en el área de Parque Principado o la obra de ampliación de otra nave con destino a almacén frigorífico y manipulación de pescado en Viella. Asimismo, recibió informe favorable el gran almacén frigorífico que Alimerka hará en Bobes y otra petición de apertura y obras para un almacén de maquinaria y vehículos en La Carrera.

Plazos de resolución

Esta situación vivida el pasado abril no es nueva ni algo que se considere extraordinario en el Ayuntamiento. Se repite todos los meses, con una media similar de propuestas y solicitudes de permisos. Para que la llegada de asuntos sea constante y estos se desarrollen con agilidad y den lugar a las inversiones y a la creación de empleo también es necesario contar con un servicio dinámico en materia de gestión administrativa. El Ayuntamiento de Siero trabaja con protocolos internos de funcionamiento que fijan plazos máximos para atender y resolver asuntos.

El alcalde de Siero, Ángel García, destaca la implicación de los empleados públicos municipales. “La labor de los funcionarios no en todos los sitios es igual, porque por mucho que apures, si ellos no sacan papel por entendernos no se hace nada. En el caso de Siero es verdad que hay una predisposición, una actitud generalizada muy positiva, impulsada evidentemente por quien tiene que impulsarla, el gobierno, el Alcalde, que para eso nos eligen los ciudadanos, para marcar unas directrices claras y cuáles son los objetivos, prioridades y ritmo, que tienes que marcarlos”, explica el regidor.

García incide en la implicación generalizada positiva de los trabajadores municipales en que la Administración vaya bien”. “Que te pongan de ejemplo de buena práctica es un revulsivo para ellos, para todos”, señala el Alcalde que, no obstante, asegura que aún “queda mucho por hacer” en materia de agilización de plazos, reducción de la burocracia y evaluación de rendimiento de las administraciones.