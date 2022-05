La adecuación del espacio que dejó Eroski en Parque Principado costará 650.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero analizó ayer la solicitud de licencia de obras de demolición interior de gran local comercial que ha quedado libre en Parque Principado tras la marcha del hipermercado Eroski del centro comercial de Paredes. El asunto figura en el orden del día de la sesión, de carácter público. La iniciativa cuenta con un presupuesto elevado: tirar todos los elementos que en su día se instalaron para la implantación del híper costará más de 650.000 euros.

El proyecto prevé la demolición de todos los elementos en el interior del local –cartelerías y estructuras de entreplanta que albergaban oficinas– para devolverlo a su estado original. Se trata de dejarlo como un espacio bruto que luego pueda ser adecuado a las nuevas iniciativas que se instalen en este espacio. Los responsables de Parque Principado aseguraron hace unos días que se sigue negociando sobre propuestas para ocuparlo y que no hay nada cerrado. Sí confirmaron, no obstante, que en principio se trataría de varios negocios y no de uno solo.

La Junta de Gobierno local de Siero abordó ayer varios asuntos más en la línea de nuevas actividades económicas o licencias de mejora de instalaciones en empresas ya existentes. Entre ellas, la solicitud de licencia de obra para reforma de vestuarios en una nave de la Central Lechera en Granda, o la petición de permisos de adecuación y apertura de una nave de maquinaría y reparaciones en el polígono Sia Cooper de Lugones.

La pujanza económica del concejo es palpable a través de la Junta de Gobierno local, que cada mes analiza una media de veinte solicitudes de licencias. El regidor, Ángel García, no solo pone en valor las inversiones en sí y la generación de empleo que traen, sino también el hecho de que las obras abonan tasas que suponen ingresos con los que atender proyectos y servicios para los ciudadanos.