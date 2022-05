Emoción en los premios de Yumper: “Esto es la esperanza del mundo”

El acto de entrega de los premios “Asturianos de braveza”, que otorga la Asociación cultural para la defensa de los derechos humanos Yumper fue emotiva desde el comienzo hasta el final. En el acto, en La Fresneda, tras la interpretación del poema “Vientos del pueblo”, de Miguel Hernández, el colectivo rindió un sentido homenaje a Fernando Fueyo, uno de sus miembros recientemente fallecido. Y la entrega de los premios llegó a continuación: se inició con una conexión digital con la única premiada que no pudo acudir físicamente, Mónica Santos, que sí quiso agradecer personalmente la concesión del galardón desde Bombay (India). La “clown” (payaso) de hospital y fundadora de “Big Smiles”, agradeció el premio, que recogió su madre, Nicolasa Zamorano. “El mejor premio es poder trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en tratar de humanizar el espacio sanitario”.

Jesús García Morán, de la ONG El Patiu, de Llanes, mantuvo el tono emotivo al subir acompañado de una representación de los 140 jóvenes que participan en las actividades de integración que promueve esta organización. “Estoy emocionado de estar aquí con una representación de estos jóvenes”, dijo García Morán, que valoró que “florezca en una zona rural del Oriente esta hermosa planta que da oxígeno a un colectivo que estaría mejor atendido en un núcleo urbano”. “Iniciativas como estas son la esperanza del mundo, las que hacen que esto tenga sentido”, concluyó. El escenario se transformó en un locutorio de radio con el premio que recibió Diversa Radio Activa, iniciativa que glosó el actor Eduardo Antuña, uno de sus colaboradores: “Nunca he visto tanto interés, entrega ni amor por el trabajo en mi vida”, dijo sobre esta radio hecha por personas muy especiales. Luego los responsables de la iniciativa fueron agradeciendo uno a uno el galardón. Bernardo Collado, impulsor de esta iniciativa, “dio muchísimas gracias a la asociación Yumper y, sobre todo, a toda esta pandilla que tengo por aquí, no sé qué sería de mí sin ellos”, añadió. La surfista invidente Carmen López, campeona del Mundo de surf adaptado, fue la última en recoger la distinción. “Estoy muy emocionada, he de decir con mucho orgullo que mi madre ha estado siempre presente y es la que ha hecho que yo esté aquí recibiendo este premio y que sea una asturiana de braveza”, señaló.