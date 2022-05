Los niños son el futuro y por eso el Consistorio quiere contar con ellos para el diseño de las localidades del mañana. Los escolares del primer curso de la ESO del Instituto de Secundaria de La Fresneda mantuvieron ayer una reunión con el alcalde, el socialista Ángel García, para debatir sobre algunas de las necesidades que han detectado en la urbanización y que podrían hacerles la vida más sencilla a través de las actuaciones municipales. Así, el regidor les explicó que en la zona para jóvenes que el Ayuntamiento acondicionará en la parcela tras el polideportivo municipal habrá mesas de ping-pong, tal y como los chavales reclamaron al equipo de gobierno en reuniones anteriores. “Eso sí, las raquetas y las pelotas tendréis que traerlas vosotros”, bromeó el Alcalde, antes de asegurarles que esa zona será “ideal” para que los chavales puedan estar a gusto al aire libre y sin entrar en colisión con los usuarios de otros espacios públicos.

Los chavales piden trayectos circulares y seguros para “recorrer todo sobre dos ruedas”

De hecho, la creación de una zona específica para el uso juvenil fue una de las demandas de la Plataforma Vecinal de La Fresneda tras la pandemia, ante la constatación de que hacía falta disponer de espacios sanos de reunión para que los chicos de la urbanización puedan juntarse. Además de poner mesas de ping-pong, los usuarios contarán también con bancos con cargador para los móviles y tabletas incorporado, un avance tecnológico muy del agrado de los jóvenes y que recibió la ovación de los alumnos.

Pero no fue todo ni mucho menos. Los alumnos del centro recibieron de manos del primer edil un encargo muy especial y que les atañe directamente: el diseño de la continuación del carril bici de La Fresneda, a partir de la avenida Principal y la glorieta de acceso a la zona escolar, que es hasta dónde está trazado por el momento. A partir de ahí, propuesta libre de los niños, que no dudaron en lanzarse a disparar ideas. “Un recorrido circular, que recorra toda La Fresneda y conecte con el centro y el parque, aunque claro, igual es un poco caro”, aventuraba Darío Barril, de once años, de Lugones, y biólogo de vocación, aunque con mimbres de regidor en ciernes. “Es que a los políticos les suele gustar mucho ponerse flores y prometer muchas cosas, pero estos vienen a vernos y nos preguntan a nosotros”, comentaba con desparpajo una vez que se fue el regidor,

García, por su parte, también hizo un llamamiento a la prudencia, porque “son inversiones importantes y hay que pensarlo bien, lleva su tiempo”, indicó, antes de pedirles que pintaran sobre un mapa de la zona las propuestas posibles que acuerden entre todos, para presentarlas al Ayuntamiento después de verano, “que en junio andaréis muy ocupados con los exámenes y no hace falta que os apuréis”, recomendó el Alcalde.

Así las cosas, los escolares también repasaron las actuaciones previstas para los próximos meses, con la creación de la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, una obra “de tres millones de euros, para la que hay que construir puentes y pasos para cruzar la autopista y las zonas húmedas, es un proyecto en el que llevamos pensando seis años”, expuso el regidor a los pequeños, maravillados con el coste de los trabajos.

El parque junto al polideportivo tendrá mesas de ping-pong y cargadores para los móviles

“Increíble, tres millones de euros para un recorrido que en coche se hace en tres minutos”, indicaba muy serio Darío Barril, antes de prometer solemnemente que será uno de los usuarios fieles de esta nueva conexión a través de carril bici para ir a clase desde su casa en Lugones. “Ahora no me dejan porque es peligroso, pero el curso que viene ya va a ser muy seguro y voy a venir en bicicleta todos los días que pueda. No estaban mal unas cámaras de seguridad”, reflexionaba en voz alta.

El Alcalde también les recomendó tener en cuenta a la hora de diseñar el nuevo carril bici “que no se quiten plazas de aparcamiento, porque a los adultos les suele molestar”, algo que se ha respetado en el carril que se construirá a lo largo de un kilómetro y medio en los próximos meses en la urbanización, entre la carretera de acceso al Centro Comercial Azabache, discurriendo por toda la arteria principal de la urbanización para terminar en la glorieta situada en la zona noroeste de la misma avenida, dando continuidad así a la red ciclista ya existente.

“Vamos a poder recorrer todo en bici, y también en patines”, indicaban por su parte Celia Menéndez y Jimena Menéndez, encantadas con la visita del mandatario. “Es muy chulo que nos dejen esta responsabilidad a nosotros, me parece alucinante que den este cargo de diseñar el carril a los niños de la ESO”, afirmaban las amigas, “felices” de tener más espacios para poder desplazarse sobre dos ruedas, incluido el patinete, y de poder ayudar también a reducir la contaminación. “Ahora mismo hay muchos coches, va a ser muy guay poder venir en bici y no creo que cueste mucho a los políticos hacer un ramal desde la glorieta hasta el colegio; lo mejor sería que pudiera ser circular por toda La Fresneda si hubiera dinero bastante”, aventuraban.

Y también lanzaron otra petición. “Que se hagan turnos o algo para que todos podamos usar el parque juvenil, no sé si podremos hacerlo cuando vayan los chicos mayores”, indicaba preocupada Jimena Menéndez, vecina de la urbanización, lamentando además que “cuando hay obras nuevas enseguida se llenan de pintadas, debe de fastidiar mucho”. “Un poco”, reconoció el Alcalde, quien señaló que en otros casos “los grafitis son chulos y hasta hacemos concursos para ponerles nombre”. Toda una lección de municipalismo la de ayer en el IES de La Fresneda, con deberes incluidos.