Siero quiere fijar en tres meses el plazo máximo para dar una licencia de vivienda unifamiliar

El Ayuntamiento de Siero tiene en marcha varias iniciativas para poner a prueba la posibilidad de seguir mejorando en materia de agilidad a la hora de conceder licencias urbanísticas. Entre ellas, se encuentra el objetivo de que las autorizaciones para la construcción de viviendas unifamiliares puedan estar listas en un plazo tope de tres meses desde que se presenta la petición. No es la única medida que se está intentando consolidar, pues desde hace ya mucho tiempo se trabaja con protocolos internos que, aunque no marcados por ninguna normativa, fijan periodos máximos para tratar de despachar los asuntos.

Siero vive un auge general de la construcción de vivienda, aunque el tirón de las edificaciones unifamiliares en las zonas rurales es muy notable y se ha incrementado tras los confinamientos por la pandemia que provocaron una tendencia a buscar residencias en entornos menos urbanos y con terreno al aire libre. En gran parte de las parroquias del municipio hay actualmente en edificación varias casas e incluso pequeñas urbanizaciones en núcleos considerados hasta ahora muy rurales, como ocurre en el caso de la que se levanta en Forfontía (La Carrera).

“Tenemos una zona rural muy cerca de todo, nos beneficiamos de la buena ubicación general del concejo y sus comunicaciones, de la cercanía a los grandes centros de trabajo y de que hay un buen nivel de servicios que además estamos incrementando, por ejemplo llevando saneamiento a todos los núcleos y mejorando vías de acceso y caminos. La fibra óptica está llegando, tenemos más suelo, los precios de las parcelas están por debajo de los de otras zonas como Oviedo o Gijón y también influye la agilidad administrativa con la que tratamos de trabajar, intentando que las licencias para las casas puedan estar en tres meses”, explica el alcalde de Siero, Ángel García.

“Si alguien quiere venir a hacerse una casa, a vivir a Siero, si damos licencias en un año traeremos más vecinos en un año que si estamos dos años para las mismas licencias. Y quien decide construir una casa también va a valorar la agilidad de los permisos a la hora de decantarse, de decidir dónde hacerla”, señalaba García en una reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, en la que se mostraba crítico con la lentitud de la Administración para algunos procesos y abogaba por la necesidad de una reforma “radical” de esta para evitar que cada vez sea menos resolutiva y haga a los territorios “menos competitivos”, haciéndoles “perder riqueza y oportunidades respecto de otras áreas de Europa y del mundo”.

Por otro lado, en el área de Urbanismo se está experimentando también con la posibilidad de estimar las horas de trabajo que pueden conllevar la resolución de determinados expedientes. Se trataría de tener algún dato acerca de cómo medir de otro modo la productividad. No obstante, no es nada que vaya o pueda aplicarse sino únicamente “una experiencia” en un área pionera en el desarrollo de sistemas de trabajo que imprimen mayor agilidad a las tareas.

“Producción, no presencia”

El planteamiento es no hablar de “unidades de tiempo, sino de producción”, de “medir trabajo y no presencia, porque la presencia en sí misma no dice nada”. “Ese sería un objetivo muy difícil, pero que en cierto modo estamos intentando hacer alguna experiencia. Es complicado porque hay una ley que te regula y esa ley es la que hay para todos, que lo que mide son horas de presencia. En todo caso sí que no tengo ninguna duda de que uno de las modificaciones que serían necesarias para mejorar la productividad en la Administración y su supervivencia es medir trabajo y no presencia”, explica García.

El Alcalde incide en que gestionar mejor es siempre un objetivo, más aún en tiempos de escasez de recursos y territorios con problemas como el del envejecimiento. “Gestionar mejor significa hacerlo tanto en el gasto como en el ingreso, tanto en las inversiones como en las licencias. Y en el caso de las licencias gestionar mejor significa ser más ágiles, porque si somos más ágiles y damos más licencias, generamos más recursos para poder destinar a otras áreas que decidamos políticamente”, destacó el Alcalde.