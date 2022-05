La carne de caballo está viviendo un "boom" imparable en los últimos años, y eso se refleja en ventas y en cifras. "Lo tenemos todo vendido, y si tuviéramos más potros, más venderíamos; no sabemos cómo vamos a atender tanta demanda", aseguran los criadores de caballos de la montaña asturiana, una raza por cuyo reconocimiento oficial siguen luchando y que reporta importantes beneficios. "Es una carne cuyo precio no ha bajado, y la demanda en otras provincias y sobre todo en otros países es altísima", apunta Marta Álamo, de la asociación ACGEMA, que no para de sumar nuevos socios.

Con estas buenas sensaciones se celebró esta mañana el VIII Concurso de Ganado Equino de la Montaña en el recinto ferial de Pola de Siero, con la participación de 73 ganaderías de toda Asturias con 187 animales. Se repartieron más de un centenar de premios en diferentes categorías, y cientos de personas acudieron a presenciar las calificaciones oficiales. Asimismo, se han celebrado jornadas gastronómicas en varios establecimientos de la capital sierense para dar a conocer este tipo de carne.