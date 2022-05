Bronca entre hostelero y cliente satisfecho. Esta vez en internet. El motivo, como suele ser frecuente en estos casos es una mala crítica en una popular red social. El asunto acabó con el empresario explotando ante lo que, considera, es un comentario negativo injustificado: "Calificarlo de estafa es intentar estafar al resto de usuarios".

Todo comenzó con el comentario del cliente. "Fuimos a comer tres personas en terraza. La sorpresa fue al ver el ticket, que nos cobraron el 10% del IVA en cada plato y no sobre el precio total. Pagamos más de 30 euros por cabeza por cuatro cosillas de nada. Tres clientes menos. Una estafa", escribió el comensal.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Lamentamos que se haya sentido así, no todo el mundo alcanza a entender el ticket. Calificarlo de estafa es intentar estafar al resto de usuarios que le lean y tampoco lo entiendan por lo que se lo explicamos sin problema", comenzó explicando el empresario, antes de proseguir: "El 10% de IUVA que indica que no venía sobre el precio total, aparecía desglosado por producto en la factura y su suma es exactamente igual al total que aparece abajo".

No obstante, el empresario trató de templar gaitas al despedirse del comensal: "Esperamos haber resuelto su duda respecto a la cuenta y verles de nuevo por aquí, en adelante pregunte cuando no entienda algo".

Este tipo de confrontaciones entre supuestos clientes insatisfechos y empresarios son cada vez más habituales en la red. Especialmente en las plataformas especializadas en el sector hostelero. Por este motivo, no son pocos los hosteleros que piden a este tipo de redes sociales que, al menos, exijan a los usuarios una prueba de compra antes de escribir su comentario, como podría ser un ticket.

Esto es debido a que muchos consideran que algunos de los comentarios que se vierten son falsos. Bien por parte de clientes enfadados que tratan de hacer el mayor daño posible al establecimiento, o por la competencia.

El posicionamiento en este tipo de redes sociales es importante, según la opinión de los empresarios del sector. Y es que aseguran que cada vez son más las personas que se guían por las críticas y los rankings de internet a la hora de elegir restaurante.