Siero dará un paso más en su objetivo de blindarse contra los ciberataques gracias a la subvención de 191.618 euros que va a recibir para mejorar su sistema de ciberseguridad a cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que otorga el Gobierno de España. Se trata de los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la pandemia del covid. El objetivo, según explicó este miércoles el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, es avanzar en “la transformación digital y en la modernización de las administraciones municipales”.

Uno de los ejemplos que puso el edil sierense para poner de manifiesto la necesidad de protegerse fue el ciberataque que sufrió a mediados de abril el Ayuntamiento de Gijón, que tuvo paralizados importantes servicios municipales durante semanas. “Gijón ha estado tiempo con un montón de cosas paradas, tenemos que tener a todo el mundo en alerta, dicen que esto de Gijón fue por el teletrabajo y nosotros durante la pandemia hemos tenido a gente teletrabajando”, explicó el edil sierense.

Además, según señaló el concejal de Hacienda, “con la guerra de Ucrania se están incrementando de manera exponencial el número de ataques que reciben las administraciones públicas”.

Un objetivo, el de proteger los sistemas de información, que es compartido por España y por el resto de Europa. “El objetivo a nivel europeo y del Ministerio es que las entidades locales protejan sus sistemas de información para evitar posibles ciberataques”, indicó. La intención aquí es “renovar toda la infraestructura tecnológica y que podamos ir creciendo con seguridad”. Entre otras actuaciones, Alberto Pajares señaló “la puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad para el Ayuntamiento y su integración en la red nacional de centros de operaciones de ciberseguridad”.

En el caso de Siero, el concejal de Hacienda aseguró que no tienen constancia de haber sufrido “ningún ciberataque”, aunque “sí que van llegando ataques tipo ‘phishing’, este tipo de cuestiones menores que todos sufrimos en el correo electrónico, pero ninguna que haya trascendido”.

Hasta el momento, la manera de actuar para tratar de controlar este tipo de ataques y otros que pudieran llegar ha sido la de formar a los empleados municipales y hasta ponerlos a prueba. “Hemos hecho pruebas con funcionarios, mandándoles correos electrónicos para que sepan que no tienen que entrar en correos que no conozcan; algunos entran y otros no entran”, reconoce Pajares, que tiene claro que “es importante que la plantilla esté al tanto de que estas cosas pasan”. Por eso, añadió, “se han impartido jornadas formativas”.

Y es que, insistió el concejal, “estamos viendo las ventajas de la administración electrónica, pero también hemos podido comprobar que en el momento en que se sufre un ciberataque se paraliza la administración”. Por eso, añadió, es necesario “tomar el mayor número posible de medidas de seguridad para proteger toda la información que tenemos de los ciudadanos”.