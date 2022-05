Siero está creciendo, las familias demandan una mayor ayuda para conciliar su vida familiar y laboral y el concejo se enfrenta a un debate para dar cobertura a las necesidades educativas de las familias, especialmente de las que tienen niños en la franja de edad de hasta tres años, como ayer quedó patente en el Pleno municipal. Una situación especialmente complicada en núcleos como La Fresneda, con más de 4.000 vecinos. Junto a localidades como Viella y Lugones se suman más de 18.000 personas para una zona en la que solo hay una escuela infantil pública, la de “La Manzana” de Lugones, que registra una lista de espera “récord”, con 45 bebés sin plaza de momento, señaló la edil de Ciudadanos Mapi Madrid.

El problema se manifiesta aún en mayor medida en el caso de la necesidad de plazas para niños de uno a dos años, con sólo cinco disponibles y con 31 pequeños en lista de espera en esta parte del concejo, denuncia la formación naranja. Por ello Ciudadanos presentó una moción para la creación de una escuela para niños de hasta tres años en La Fresneda aprovechando el plan de Resiliencia a cargo de los fondos europeos “Next Generation”. El Principado prevé que puedan emplearse este tipo de fondos para escuelas infantiles. Entre las opciones para resolver esta situación también se analiza, no obstante, la posibilidad de ampliar la escuela de “La Manzana” en unos locales anexos de titularidad municipal.

La moción de Ciudadanos fue sustituida por otra presentada por el PSOE, la que finalmente se aprobó, toda vez que “de lo que se trata no es de crear escuelas sin más, hay que seguir creciendo en número de plazas, estamos al cien por cien de acuerdo con que cada vez haya más disponibilidad pero es un tema competencial, y habrá que coordinarse con el Principado para ver cómo va a quedar el modelo en el futuro”, apostilló Alberto Pajares, portavoz municipal socialista.

El debate en el Pleno dejó claro que “Siero crece, pero el Ayuntamiento no puede asumir competencias que no son suyas”, recalcó el alcalde, Ángel García, tras la presentación de un texto de adición por parte de IU en la que solicitaban que se creara también una escuela de hasta tres años en la localidad de El Berrón. “Es un compromiso innegable, debemos abrir el debate porque es súper importante y necesario, y ahí está la nueva escuela de la Pola con 70 nuevas plazas”, recordó el regidor, antes de matizar que “si el Principado no pone una directora, no podemos abrir estas escuelas, a menos que externalicemos el servicio, y los fondos Next Generation sólo llegan a 120.000 euros para levantar nuevas construcciones, el resto lo asume el Ayuntamiento”.

La intención, así pues, es la de instar al Principado a que se sigan creando nuevos centros para esta franja de edad ante la constatación de que a Siero llegan cada vez más familias con niños pequeños y, a medida que la población siga creciendo, será necesario adaptar la oferta a la demanda, pero teniendo en cuenta, como aprobaron los grupos en la votación, que “el Principado no puede seguir pasando la pelota y se debe actuar para cubrir la demanda las familias cuanto antes”.

El Pleno sirvió también como acto de despedida oficial de Aida Nuño, que renunció a su acta de concejal tras ser nombrada nueva directora general de Deportes, así como para dar cuenta de la próxima contratación del suministro eléctrico del Ayuntamiento por 3,2 millones de euros y con una duración del contrato de dos años.