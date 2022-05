Gracias por su presencia al alcalde de Siero, Ángel García, y demás autoridades, así como un agradecimiento muy profundo a la comisión organizadora de este acto, promovido por Rosa, la del “Plan B”, que contó con la colaboración de Edita Reguera, José Manuel Miranda, Pedro Paniagua, Pepe Alba, Paulino Martínez y Marcial Arias. Mi agradecimiento también a todas las personas aquí presentes.

No me escucharán decir que este homenaje no me lo merezco, porque no soy un hipócrita, y porque, además, sería poner en entredicho el buen juicio de sus organizadores. Y no hará falta que les diga que estoy profundamente emocionado y agradecido por esta muestra de afecto y reconocimiento por la labor desarrollada en mi pueblo a lo largo del viaje de mi vida, porque la vida es un viaje con una estación Términi, pese a que parezca que algunas personas van a vivir eternamente. No hará falta que les diga que he tenido que poner mucho de mi parte en cuanto a perseverancia se refiere. El escritor y político británico Joseph Addison, filósofo e historiador, nos dejó escrito este lúcido mensaje: “Si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amigo del alma, de la experiencia tu sabio consejero, de la advertencia tu hermano mayor y de la esperanza tu genio guardián”.

Además de otras características que describen mi persona, digo abiertamente que las claves de mi vida han sido la perseverancia –tanto en mi dedicación al pueblo de Lugones como en mi vida profesional– y el cultivo de mis inquietudes. Debemos recordar siempre que el éxito no es una donación, sino una conquista. Y yo, lo digo abiertamente, he luchado mucho profesionalmente en mi vida laboral, así como desde muy joven como miembro de la comunidad vecinal de Lugones. Gaspar Melchor de Jovellanos nos dejó dicho: “Hay mucha gente que son siempre forasteros en su pueblo, porque nunca se aplicaron a conocerle”. Yo sí que puedo decir que conozco mi pueblo. Han sido cientos o miles las horas que dediqué a Lugones a lo largo de los años.

El hombre es el creador de su propio destino, cuando no está convencido de ello, no es nada en la vida. Salí a los 14 años de la Escuela Nacional, y a partir de aquí puse todo mi empeño en mejorar mi formación como persona y profesional. Después cursé muchos estudios complementarios para ganar en conocimiento, no quería estancarme. Mis inquietudes han sido variadas, cultivándolas con perseverancia desde la adolescencia, entre ellas mi compromiso personal con cuanto representaba Lugones.

De todo ello, dan fe los libros y las cientos de crónicas que desde muy joven comencé a publicar y en bastantes casos dando la cara. Han sido más de 2.000 artículos publicados en varios periódicos de la región, de manera mayoritaria en LA NUEVA ESPAÑA. Debo añadir que esta la labor en pro de Lugones la realicé siempre de manera altruista. Permítaseme que me refiera al final del prólogo de mi libro “Luces de otoño”, en el que el periodista que fuera director de LA NUEVA ESPAÑA, Melchor Fernández Díaz, escribió: “José Antonio Coppen, a fuerza de conversar consigo mismo, aprende el secreto de la filantropía. Y, precisamente, porque se trata de filantropía, lo comparte con nosotros”.

Y digo con modestia y satisfacción que soy el primer lugonense como escritor que dedicó a su pueblo cuatro libros, de los nueve que publiqué en el periodo de jubilación, los cuales tienen para mí un valor histórico. Las futuras generaciones necesitarán acudir a ellos para obtener información sobre la localidad especialmente en tiempo del siglo XX.

Uno de estos libros es “Lugones, radiografía de mi pueblo”, el primero publicado sobre la historia de la localidad. Tardé tres años en escribirlo. Luego, el segundo, lo titulé “Lugones, latidos de un pueblo”. Y después “Lugones, factor humano”, publicado en el 2019, donde se recogen datos biográficos de 80 lugonenses, que destacaron en distintas facetas. Y no me puedo olvidar del catálogo de la exposición sobre José Tartiere, promovida por quien os habla.