Parque Principado dispondrá de casi 900 metros cuadrados más para nuevas propuestas de ocio y compras. Será el espacio disponible para edificabilidad que quedará en el lugar donde estuvo el hipermercado Eroski una vez que se desarrolle el proceso de demolición del interior de la gran superficie disponible tras la marcha de la firma vasca. Para efectuar esta obra de demolición ya se ha solicitado licencia: acondicionar todo ese espacio para dejarlo en condiciones para los futuros ocupantes supondrá una inversión de más de 650.000 euros.

El proyecto de obra para el interior del espacio que quedó sin uso tras la marcha de la cadena de supermercados persigue dejarlo como un espacio bruto que luego pueda ser adecuado a las nuevas iniciativas que se instalen. Los responsables de Parque Principado aseguraron hace unas semanas que se sigue negociando sobre propuestas para ocuparlo y que no hay nada cerrado. Sí confirmaron, no obstante, que en principio se trataría de varios negocios y no de uno solo.

Parque Principado no solo está en proceso de remodelación interior en algunos de sus espacios, como esta gran superficie de uno de los extremos del centro comercial que dejó libre el hipermercado Eroski y que se está acondicionando para albergar otros negocios . También está haciendo mejoras exteriores, entre ellas, la modificación de la parada de autobús: se ha trasladado de ubicación y actualmente se están rematando las obras para la colocación de marquesinas y adecuación del entorno con la delimitación del área y el pintado de las marcas de señalización y pasos de cebra correspondientes para dotarla de mayor seguridad y comodidad para los usuarios.

En el nuevo espacio, que se ubica frente a la entrada principal del centro comercial y muy próximo a la parada de taxis, se están terminando de colocar las marquesinas cubiertas de la parada y los puntos de luz con los que se dotará de mayor iluminación a esta zona de carga y descarga de pasajeros.