Agenda: consulta qué hacer hoy 1 de junio en Siero y en el resto de Asturias

Exposición de Beatriz Gutiérrez en Pola de Siero. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 11 de junio la exposición «Territorios», de Beatriz Gutiérrez. El horario es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Centro

Exposición-homenaje a Luis Fernández Aguirre en Villaviciosa. La Casa de los Hevia acoge hasta el 5 de junio una exposición del pintor maliayés Luis Fernando Aguirre, nacido en Villaviciosa en 1935 y fallecido en Madrid en 2021. El horario es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Horario: de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas. Fines de semana, festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oviedo

Club Prensa Asturiana. La mesa redonda «El callejero medieval de Oviedo», en la que participan el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la profesora María Álvarez y el profesor y militar en la reserva Francisco Díaz de Otazu, se celebra en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) a las 20.00 horas como clausura del ciclo «Oviedo como origen del Camino».

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge a partir de las 18.30 horas una conferencia titulada «Homo Imperfectus», a cargo de María Martinón-Torres, miembro del equipo investigador de Atapuerca, médica y paleantropóloga, fundadora de la European Society for the Study of Human Evolution. El acto será presentado por Alberto Tirador. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Bebecuentos. La biblioteca de La Corredoria acoge a partir de las 18.00 horas el bebecuentos «Las estaciones de un cuento», a cargo de la compañía «Teatro Los Pintores», dirigido a niños de hasta 3 años, que solo podrán ir acompañados por un adulto. Para participar es necesario inscribirse previamente.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la exposición «Presencias», del pintor Juan Gomila. La muestra se prolongará hasta el 5 de junio. La sala abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición en la Delegación de Defensa. La Delegación de Defensa en el Principado (plaza de España, 4) acoge la muestra «El legado español en los Estados Unidos de América». Se puede visitar hasta el 21 de junio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Los sábados con cita previa (email: dd.asturias@oc.mde.es).

Exposición en el Archivo Histórico de Asturias. El Archivo Histórico de Asturias acoge hasta el día 31 de agosto la exposición de alfarería tradicional de Faro. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Martes y jueves, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Exposición en el Colegio de Aparejadores. El Colegio de Aparejadores de Asturias acogerá durante los meses de mayo y junio la exposición de pintura «Original», obra de Félix Bravo. Está colección podrá visitarse en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es libre.

Museo de Bellas Artes. En la sala -1 del edificio de la ampliación del Bellas Artes se expone la muestra «María Jesús Rodríguez. En un abrir y cerrar de ojos», que permanecerá expuesta hasta el 12 de junio en la pinacoteca. También se expone la muestra «Pablo Armesto. El color del tiempo», hasta el 26 de junio. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros).

Museo Arqueológico. Además de su colección permanente, el museo acoge la exposición «Asturias en 3D (1890-1937)», con fotografías estereoscópicas procedentes de la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. De miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Galería Arancha Osoro. «Yield», de Faustino Ruiz de la Peña, es la exposición que puede visitarse en la galería Arancha Osoro (C/ Independencia, 6) hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos. El grupo «Rosario Trabanco», dirigido por José Ramón Oliva, representará a las 20.30 horas la obra «Arsenio», basada en la vida y en textos de Arsenio González, el gran escritor gijonés y, probablemente, el último autor de teatro costumbrista clásico. En el reparto estarán presentes Lisardo Suárez, Elisa Álvarez, José Ramón Oliva y Beni Baquero.

Jardín Botánico. A las 18.00 horas, el Jardín Botánico acoge la presentación de la «Guía del Jardín de polinizadores Fernando Fueyo», ilustrada por Fernando Fueyo, en un acto que se completará con un visita comentada a las colecciones de frutales y melíferas y al Aula de Polinización del Jardín Botánico.

Colegio Abogacía de Gijón. Dentro del Ciclo de conferencias públicas del Colegio de Abogacía de Gijón, que se celebrar en el edificio colegial de Cimadevilla (Plazuela de Fermín García Bernardo), a las 19.00 horas Manuel Estrada dará la conferencia «Problemática procesal de la liquidación de la sociedad legal de gananciales pro indiviso en los procedimientos matrimoniales de mutuo acuerdo».

Jornada de cambio de modulo productivo. El edificio Impulsa, en el Centro Municipal de Empresas en el Parque Tecnológico de Gijón, celebra desde las 9.00 y hasta las 14.00 horas una jornada dedicada al tema «Gijón ante el cambio de modelo productivo», con diferentes charlas y mesas redondas.

Biblioteca Jovellanos. A las 19.30 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición «El jardín de Ceres», del Grupo Miradas del Botánico, en la sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos. La actividad se enmarca en las XV Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón.

Laboral Centro de Arte. Hasta el 27 de agosto se puede visitar la exposición «Extinción Remota Detectada». Esta obra forma parte del programa europeo «Studiotopia» y presenta obras que tratan sobre mundos desaparecidos o al borde de la extinción. Los horarios de visitas son de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 19 de junio está disponible la muestra «Vacuo», de Lucas Santiago, sobre joyería rural contemporánea. Se podrá ver en el Museo Evaristo Valle. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. La Antigua Rula acoge hasta el 19 de junio la exposición «Xente», un proyecto artístico de Pablo Casanueva. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados y los domingos, de 12.00 a 20.30 horas. Cierra los lunes y los martes.

Museo Barjola. Se puede visitar hasta el 12 de junio la muestra «Siempre había más presos que naranjas», de José María Guijarro, y hasta el 5 de junio, la exposición del fotoperiodista Gervasio Sánchez «Activistas por la vida». Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Espacio Astragal. Hasta el 7 de junio se podrá ver la muestra «Conectando con la naturaleza», de los alumnos del Colegio Público de Educación Especial de Castiello en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá (Manuel Llaneza, 68). Se puede visitar de 17.00 a 21.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la muestra «La fotografía escolar (1880-1980). Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies» hasta el 31 de diciembre en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Los horarios de apertura al público son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de junio está abierta al público la exposición «Los paisajes que me habitan», de Federico Granell, en la Galería Llamazares. Los horarios de visitas son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Cornión. Se puede visitar la muestra «Vueltas y revueltas», de Ramón Isidoro, en la Galería Cornión hasta el 25 de junio. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta hoy, 1 de junio, está abierta la muestra «Universos paralelos» en la Galería Aurora Vigil Escalera, con obras de los artistas Víctor López, Moisés Yagües y Carol Solar. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. La exposición de Loreto Pozuelo «Pintura y escultura» podrá visitarse hasta el 4 de junio en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Café de Macondo. Hasta hoy, 1 de junio, podrá visitarse en El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana 3) una exposición de pájaros en la que se muestran las distintas aves que se ubican en los parques y plazas de la ciudad y en la que los organizadores explican cuáles son sus características.

El Muro Espacio Cultural. El Muro Espacio Cultural, ubicado en el hotel Abba, expone «Abstracto expresivo», de la artista Nuria Oliva. La muestra está abierta hasta el 10 de junio.

Avilés y comarca

Concierto del alumnado del Julián Orbón. A las 17.00 horas, en el Auditorio del centro tendrá lugar un concierto del alumnado de Música de Cámara, bajo la dirección de los profesores Juan Pedro Romero, José Luis Morató y Philippe Girese.

Visitas al «Bosque Comestible». El espacio «Bosque Comestible», situado en la calle José Cueto, detrás de la Escuela de Idiomas, abre hoy, de 18.00 a 20.00 horas para que las personas interesadas en actividades al aire libre se acerquen los miércoles a este espacio verde para participar en las actividades de mantenimiento. No es necesario inscripción previa, solo acudir con ganas de «mancharse las manos». Y como se va al campo, hay que acudir con ropa cómoda y calzado impermeable.

José María Rielo expone en la galería Amaga. «En horas lentas» es el título de la colección pictórica que expone José María Rielo en la galería Amaga de Avilés hasta el 13 de junio. Horario: de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de la Historia Urbana de Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés abre de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos y festivos las visitas se reducen a la franja horaria entre las 11.00 y las 13.30 horas.

Exposición homenaje a Santarúa. El hotel Palacio de Avilés acoge en su segunda planta una exposición permanente del artista Vicente Santarúa como homenaje del Rotary Club de Avilés y en reconocimiento por ser el primer presidente del club rotario, en el 30.º aniversario de su fundación. La muestra incluye retratos a lápiz, óleos y maquetas de algunas de las esculturas más conocidas del artistas: Woody Allen, Herrerita, Philippe Costeau... Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

El Niemeyer muestra el universo visual de Victor Moscoso y la fotografía de Gabriel Cualladó. El universo visual de Victor Moscoso invade la Cúpula del Centro Niemeyer. La exposición repasa la obra de uno de los creadores y diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. La obra de Moscoso se extiende a carteles, portadas de discos, cómics, ilustraciones, fotografía, publicidad... Su estilo psicodélico impregna algunas de las imágenes más icónicas de la segunda mitad del siglo XX. La muestra puede verse hasta el 12 de junio. Horario: miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros. Además, hasta el 4 de septiembre permanece abierto al público la exposición que revisa la obra de uno de los grandes maestros de la fotografía española, Gabriel Cualládo, con más de 140 obras presentes en el centro cultural de la ría.

Avilés dedica una exposición al mundo de Esther, el personaje de cómic creado por Purita Campos. La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge la exposición «Esther y su mundo», el personaje que la dibujante Purita Campos popularizó en los años 70 y 80 del pasado siglo gracias a su éxito entre el público infantil. La muestra estará abierta hasta el 17 de junio y se puede visitar de forma gratuita en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábado, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Avilés anima a la gente a salir a caminar. El programa «Por tu salud, camina» se activa a las 9.30 horas. La actividad está dirigida a personas mayores de 60 años a las que les hayan recomendado la práctica de ejercicio físico o que simplemente quieran mejorar su salud a la vez que conocen a otras personas. Cada paseo dura entre 60 y 90 minutos e incluye ejercicios suaves. Están programadas tres sesiones semanales: lunes, miércoles y viernes. Las salidas son desde los polideportivos del Quirinal y Los Canapés y del edificio El Foco.

Los miércoles, mercado al aire libre en Piedras Blancas (Castrillón). Las inmediaciones de la calle Rey Pelayo acogen hoy el tradicional mercado callejero de Piedras Blancas. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas. Esta cita comercial llega, en sus mejores días, a juntar un centenar de puestos.

Las Cuencas

Festival de cine en Mieres. El programa «Mieres Under-60 film festival» prosigue hoy con una intensa jornada de proyecciones en Mieres Centru Cultural. Habrá pases a las 10.00, 11.30, 13.30, 17.00, 18.00, 19.15, 20.30 y 22.30 horas. La sesión individual cuesta dos euros.

Muestra de Roberto Lorenzo. La exposición de videoinstalaciones «La línea, la evolución, la expansión», de Roberto Lorenzo, llega a la sala de exposiciones Mieres Centru Cultural. Podrá verse hasta el 10 de junio, en horario de miércoles, jueves y viernes, de 16.00 a 19.30 horas; los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición «Misticismo copto». La pinacoteca de Langreo alberga hasta el 17 de junio la exposición «Misticismo copto», de Cristina Garzone. La muestra está formada por una colección de imágenes de la fotógrafa italiana.

El arte de Herminio, en Mieres. La intervención artística «Voladuras controladas», de Herminio, puede verse hasta el 31 de julio en el Pozo Santa Bárbara. El artista asturiano muestra los equilibrios imposibles de sus obras y su arte de ángulos y líneas imposibles. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 16.00 a 19.30 horas; los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas.

Acuarelas en Aller. El centro cultural de Moreda, en Aller, acoge hasta hoy, 31 de mayo, la muestra de «AcuarelAstur», de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias. Puede verse en días laborables, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Oriente

Exposición de Luis Felipe Capellín en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 2 de junio la exposición «Bocetos de faros», de Luis Felipe Capellín. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 10 de junio «Exposible», la muestra de estudiantes del Bachillerato de Artes del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. La exposición podrá verse de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición de Navascués en el Valle de San Jorge. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge hasta el 25 de junio la muestra «Navascués, su otra cara. Navascués inédito». El horario de la muestra es de martes a viernes, de 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 10.30 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. La Cuevona de Ardines se puede visitar sin coste adicional con la entrada al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, siempre que haya disponibilidad, ya que el acceso a la Cuevona de Ardines se realiza en pases con plazas limitadas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Presentación del V Foro Culturas y Realidades en Navia. Empieza a las 10.00 horas en el cine Fantasio y asistirá el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. A las 10.30 horas habrá recital de poesía de Olga Novo; a las 11.45 horas se presentará el Plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas; a las 13.15 horas se presentará el Plan de ayudas a aceleradoras culturales, y a las 14.00 horas empezará la charla «El papel de la cultura en la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico». Por la tarde habrá dos mesas redondas sobre el desarrollo de un ecosistema cultural a lo largo del territorio y las conexiones e intercambios campo-ciudad (16.30 horas) y los renovados tiempos para el folclore y la música de raíces (18.30 horas). Entre las 19.30 y las 22.00 horas habrá una acción-performance con las esculturas de Sara García y actuará la Banda de Gaitas «La Reina del Truébano» y Tarta Relena.

Presentación en Cangas del Narcea. El docente y escritor Tito Casado presenta hoy en Cangas su novela «El cerezo del cementerio». El acto será a las 19.30 horas en la librería Treito (plaza de Asturias). Además, la presentación va acompañada de la exposición fotográfica «Los sitios y las gentes: escenarios de una novela», a propósito de la novela presentada.

Javier Ortega expone en As Quintas. El artista Javier Ortega muestra «Light & dark» en la sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad. La muestra estará abierta hasta el día 5 de junio. Se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos abre de 12.00 a 14.00 horas.

Bosque-jardín Fonte Baxa de Luarca. Está abierto de 10.00 a 18.00 horas. La entrada general cuesta tres euros. Hay descuentos para grupos de más de diez personas (dos euros) y un bono anual por 10 euros. Los menores de 14 años no pagan entrada.