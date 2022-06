El Partido Popular de Siero exige al actual equipo de gobierno que se ordene a la mayor brevedad posible la iluminación de los dos accesos por autovía a la capital sierense, que en la actualidad "permanecen totalmente a oscuras". Se trata de una petición "muy demandada por los vecinos polesos, que son incapaces de entender el motivo por el que llevamos años sin un mísero punto de luz encendido en ambos accesos", denuncian.

"La sensación cuando se accede por cualquiera de los dos puntos es la de entrar en un pueblo abandonado, un hecho insólito teniendo en cuenta que hablamos de la capital del cuarto municipio asturiano", continúa el PP, antes de recalcar que "de nada sirve invertir millones de euros en acondicionar y embellecer la entrada a la Pola si no ponemos solución previamente a lo más básico y fundamental, como una adecuada iluminación".

Asimismo, hacen hincapié en el abandono de las zonas verdes de esas entradas: un ejemplo de ello "es la rotonda que da acceso a Pola de Siero y a la autopista, que en la actualidad tiene la hierba a más de metro y medio de altura, cubriendo los árboles". Por tanto, "después de la ingente inversión municipal de 70.000 euros en aderezar la glorieta posterior a esta, a la altura de la gasolinera Las Palmeras, no es lógico que haya elementos totalmente desatendidos y abandonados". Además, los populares recuerdan que ya no se trata únicamente de una cuestión de imagen, sino que hablamos de una cuestión de seguridad vial. “Hemos visto como esta misma semana aparecía una familia de jabalíes en el centro de Pola de Siero, no es difícil imaginar la concentración de jabalíes que puede haber en ambos accesos, rodeados de zonas verdes y bosques”, añaden.

Por ello, esperan que, sin más demora y sin ningún tipo de excusa, desde el equipo de gobierno se exija a la Administración Estatal correspondiente la iluminación de estos puntos antes de lamentar una desgracia.