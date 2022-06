Un total de 98 mujeres de Siero y Noreña tienen seguimiento por violencia machista

Un total de 98 mujeres cuentan con seguimiento policial por amenaza de violencia de género en Siero y Noreña en la actualidad. El grueso se concentra en Siero. En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 33 casos, la Policía Local de 31, la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero de 11 y la Guardia Civil de Noreña se encarga de otros de 23 casos de mujeres en riesgo.

Se trata de un caso menos que los contabilizados el mes de febrero pasado, cuando se llevó a cabo el último recuento. Entre los actuales no hay ninguno considerado de riesgo extremo. En los expedientes no consta ninguna mujer con nivel de protección alto (el pasado mes de febrero había una en esa franja), mientras que hay tres en nivel medio (una menos que hace tres meses), 49 en riesgo bajo y 46 valoradas con riesgo no apreciado.

Los datos se pusieron de manifiesto hoy, en la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña, a la que asistió la concejala sierense de Educación, Igualdad, Consumo y Salud, Mercedes Pérez.

El acto contó con la participación de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero y técnicos municipales de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Siero y Noreña, así como de representantes de Delegación de Gobierno y de la cárcel de Asturias.