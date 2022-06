El desdoblamiento del tendido de tren entre La Carrera y la Pola, único tramo que sigue con vía única en el trazado de la antigua Feve de Oviedo a la capital sierense, se pospone. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de anunciar un cambio en el contrato de la asistencia técnica para la redacción del proyecto que eleva hasta los 45 meses el plazo de ejecución que se había establecido en un año cuando se formalizó la adjudicación allá por el mes de marzo de 2019. Además, según el expediente remitido a la Plataforma de Contratación del Sector Público por el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, el presupuesto se incrementa en 60.000 euros, hasta quedar en 480.314 euros.

Esta duplicación de la vía férrea fue una de las obras que el exconsejero de Infraestructuras del Principado Fernando Lastra, hoy senador socialista, reclamó incluir en el Plan de Cercanías que presentó en diciembre de 2017 el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), y que estaba dotado con 580 millones de euros. La ejecución de las obras de desdoblamiento, a la vista de la modificación del contrato destinado a la redacción del proyecto, se llevará a cabo con posterioridad a los trabajos para la renovación integral de la vía estrecha de Colloto a Infiesto, en la que se incluye el tramo de La Carrera a La Pola, cuyo inicio está previsto para este año y se prolongarán durante 23 meses.

La tramitación de las obras de rehabilitación del trazado entre Colloto e Infiesto va en plazo para que los trabajos puedan estar en marcha a lo largo del segundo semestre de 2022. Sin embargo, el proyecto avanza con menos celeridad de lo que se esperaba y aún no ha sido contratada una asistencia técnica que deberá completar un buen número de labores previas a las obras propiamente dichas.

La mejora de la vía de Colloto a Infiesto afectará al servicio ferroviario casi dos años

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la mesa de contratación ha propuesto ya formalmente que la renovación de la vía la ejecute la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Comsa y Cycasa. La licitación de las obras, presupuestadas en 24,1 millones de euros, contó con seis ofertas. Dos de ellas fueron de constructoras que aspiraban al contrato en solitario. Las otras cuatro correspondieron a uniones temporales de empresas. Las mesas de contratación y los técnicos del Adif han analizado tanto su vertiente técnica como la económica, con lo que, tras proponer la propuesta más ventajosa, queda ahora pendiente que se haga efectivo el acuerdo de adjudicación. La UTE integrada por Comsa y Cycasa rebajó en 2,7 millones de euros el presupuesto base.

Los 23 meses de trabajos conllevarán incidencias en el servicio que el Adif va a tratar de minimizar pero que parecen inevitables. El plan de obra recoge que todas las actividades que afecten a la vía general se realizarán en el horario de mantenimiento que va desde la medianoche a las cinco de la madrugada.

La renovación de la plataforma, la sustitución de los aparatos de vía o la reposición de pasos a nivel en mal estado con losas modulares de caucho se ejecutarán mediante cortes extraordinarios de fin de semana, que serán programados por las constructoras.

La renovación de la vía no supondrá una rebaja significativa en los tiempos de viaje ni en la velocidad comercial máxima permitida, que ahora es de cien kilómetros por hora. Y es que el proyecto, tal y como ha sido diseñado, no recoge ni una sola modificación del trazado ni tampoco la ampliación de la doble vía, que ahora se limita al tramo que va desde Oviedo hasta La Carrera. Ese desdoblamiento, según el calendario que deja entrever el Adif en estos momentos, no estará en disposición de ejecutarse antes de 2025. Los expertos destacan que la obra si puede acabar con parte de los retrasos que se producen en este itinerario ferroviario del centro de la región.