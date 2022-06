Este sábado 4 de junio de 2022 se ha celebrado el sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional. El primer premio, dotado de 1.500.000 de euros por serie, ha caído en Siero. El número premiado es el 18778 y ha sido muy repartido con premiados en Albacete, Alicante, Córdoba, Granada, Huelva o Santa Cruz de Tenerife.

Estos han sido los otros números premiados:

Segundo Premio de 300.000 euros por serie para el número: 67897. Vendido íntegramente en Madrid.

Vendido íntegramente en Madrid. Tercer Premio de 150.000 euros por serie para el número: 14509. Premiados en Alicante, Barcelona, Murcia, Navarra, Teruel o Málaga.

Los reintegros han sido para los números 8, 4, 7

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que esta noche tienes una nueva oportunidad de probar suerte con los sorteos de La Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo del fin de semana de la ONCE.