Contratiempo importante para el proyecto de mejora integral de la línea ferroviaria entre Colloto e Infiesto a través de Siero y Nava. La licitación abierta por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para dotarse de las 5.500 toneladas de carril necesarias para la ejecución de los trabajos ha quedado desierta por falta de empresas interesadas en un contrato valorado en 6,4 millones de euros. La situación obliga al Adif a reanudar el trámite y a, casi con toda seguridad, tener que mejorar las condiciones para tratar de que haya compañías que aporten este material. El económico es el único criterio para proceder a la adjudicación.

No parece que vaya a suceder lo mismo que con el carril con el otro contrato de material para este proyecto. Se trata de un encargo de 5,9 millones de euros para 175.000 toneladas de balasto. En este caso, la mesa de contratación tiene en estudio dos ofertas, correspondientes a las empresas Desarrollos y Metas y a Canteras de Cuarcita, respectivamente.

El problema con el abastecimiento de carril llega en un momento en el que el Adif parece a punto de hacer oficial la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) de los trabajos de rehabilitación integral del tendido de esta línea de cercanías de vía estrecha desde Pola de Siero a Colloto e Infiesto. La licitación de las obras, presupuestadas en 24,1 millones de euros, contó con seis ofertas. Los responsables de las mesas de contratación y los propios técnicos del Adif ya han analizado tanto su vertiente técnica como la económica, con lo que solo queda pendiente que se haga efectivo el acuerdo de adjudicación a Comsa y Cycasa. Su oferta, desde el punto de vista económico, rebaja en 2,7 millones de euros el presupuesto base de licitación.

Como paso previo al inicio de las obras propiamente dichas, el Adif debe contratar aún la asistencia técnica para el seguimiento del proyecto. Según el pliego de condiciones que se les exigen a las consultoras, el encargo incluye una serie de labores preparatorias a ejecutar antes de que se pongan en marcha las máquinas cuya duración se estima en aproximadamente un mes.

Traviesas

El proyecto de rehabilitación del tendido ferroviario de Colloto a Infiesto incluye la sustitución del carril y las traviesas en mal estado; el desguarnecido y la reposición de balasto en toda la línea; la alineación, nivelación y perfilado de vía y desvíos; una solución a las filtraciones en los túneles del tramo; la adaptación y mejora del firme en varios pasos a nivel; la consolidación de numerosos taludes; la mejora de la plataforma de la vía; diversas obras de drenaje; la renovación de 29 nuevos desvíos a lo largo de todo el trazado y la canalización para instalaciones de señalización y comunicaciones. El objetivo, según han puesto de manifiesto los portavoces del Adif, es mejorar la calidad de rodadura para lograr “una infraestructura más moderna y estable, que requerirá menor mantenimiento y permitirá aumentar la fiabilidad del tramo, con el consiguiente beneficio para el tráfico ferroviario”.

Lo que no se espera son mejoras en los tiempos de viaje, ya que en el proyecto no se incluyen ni mejoras en el trazado ni ejecutar más doble vía. A este respecto, el Adif acaba de ampliar el plazo para la redacción del proyecto de desdoblamiento del tramo que va de La Carrera a la Pola, el único que queda en vía única desde Oviedo a la capital sierense y causa de numerosos retrasos en una línea de cercanías que ha perdido cientos de miles de usuarios pese a su evidente potencial. No en vano, incluye la parada de La Corredoria, que es la más cercana al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), así como la de Parque Principado, la mayor mancha comercial de la región. Además, es la conexión de Pola de Siero y El Berrón con Oviedo.

La actuación tampoco incluye la erradicación de pasos a nivel , limitándose a la mejora de veintidós de ellos en diferentes partes de un trazado que ronda los cuarenta kilómetros de longitud. Del total, trece pertenecen al concejo sierense, cuatro están en territorio naveto y los cinco restantes se ubican en Piloña. La inversión prevista en este ámbito ronda los 470.000 euros.

El Adif ha expropiado un total de 38.275 metros cuadrados de terreno para la obra en Siero, Nava y Piloña. El 97,20% de las parcelas están calificadas como suelo rural. En torno al 65% son propiedad de particulares. De las cerca de 150 fincas privadas afectadas, 76 están ubicadas en Siero, 38 son de Piloña y otras 32 figuran en Nava. La ocupación temporal de terrenos suma una superficie de unos seis mil metros cuadrados.

El plan de obras no prevé la suspensión del servicio, pero sí cortes en fines de semana