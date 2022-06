Nacho Fonseca (Pola de Siero, 1951) lo ha sido casi todo en el panorama musical local. Maestro jubilado y fundador de Xentiquina, tiene a sus espaldas una amplia carrera dedicada a su gran pasión, la música, con la que un grupo de críos del colegio de Lieres se hicieron famosos en toda la región e incluso fuera de ella. A partir del próximo viernes sumará a su extenso currículo una nueva distinción, la de Hijo Predilecto de Siero, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento e impulsada a propuesta de la asociación "El Lavaderu" , con 535 firmas como aval y el apoyo de numerosas entidades y asociaciones de todo tipo. "Estoy muy contento, al principio, cuando me comunicaron la iniciativa, fue toda una sorpresa", asegura Fonseca, "encantado" con este reconocimiento.

Será el colofón a toda una vida de trabajo, que inició como maestro en la escuela de Posada de Llanes. Antes había empezado a cantar en el Coro Ángel Émbil de la Pola, y posteriormente pasó por El Entrego, y por una pequeña escuela en Illano, antes de recalar de nuevo en Llanes, en Porrúa, donde puso en marcha el coro infantil "Seliquín", para que los niños aprendieran asturiano con mucho ritmo. Su último y definitivo destino fue Lieres, donde fundó el coro de “Xentiquina” en el curso 1987-1988, integrado por doce alumnos de todos los cursos, que iban rotando cuando terminaban su etapa escolar. Por él han pasado más de 200 estudiantes del centro.

Grabaron ocho discos con el coro (el último, "El sapu y la lluna"), recorrieron toda Asturias y en su jubilación fue agasajado con una fiesta en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, con más de 1.000 asistentes y músicos de la región tocando versiones de sus canciones. Fue entonces cuando se decidió que el colegio de Lieres pasaría a llamarse “Xentiquina”, pero Nacho Fonseca no ha dejado de trabajar con la jubilación. "Cada día paso tres o cuatro horas con el ordenador, guardando y preparando cosas que sigo componiendo; aún no sé si alguna se estrenará o no, pero sigo haciendo cosas", confiesa.

Su currículum de reconocimientos es ya muy completo: en 1987 fue nombrado «Vecino de honor» en del pueblo de Porrúa, ha ganado varios premios como el Andrés Solar en 1987, el Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid en 1991, el premio a la mejor canción en lengua asturiana en la XIII Edición (2009) de los Premios de la Música de la Sociedad General de Autores, la V Edición del Certamen de Relatos Cortos Valentín Palacio (2010), además de otras distinciones.

El homenaje con el que será nombrado Hijo Predilecto fue presentado por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y por la presidenta del Grupo Folclórico y de Investigación "El Ventolín", Carmen Quirós. Ambas quisieron resaltar "la gran importancia de Fonseca en el concejo, y su implicación con actividades musicales y culturales de todo tipo, siempre está cuando lo necesitamos". Por eso, animan a todos los vecinos a asistir al acto el viernes, porque "se merece un Auditorio lleno para agradecerle lo mucho que ha hecho".