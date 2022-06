Itziar Méndez, campeona de España de 50 kilómetros: “Fue una sorpresa”

Itziar Méndez fue una de las más sorprendidas por convertirse en campeona de España absoluta de atletismo en la distancia de 50 kilómetros ayer en Santander: “Fue una sorpresa, no me lo esperaba, dudé hasta ayer (por el viernes) si venir o no, me apunté hace solo diez días”, explicaba unas horas después de acabar la carrera. La manera en la que decidió afrontar esta prueba fue de menos a más: “Sabía que iba a ser una carrera muy larga para mí, así que salí con calma y aguanté bien hasta el kilómetro 40, a partir de ahí tuve que ir bastante despacio”.

La atleta de Lugones (Siero) no suele hacer esta distancia, lo más habitual para ella son las medias maratones y ha participado en alguna que otra maratón. “Lo que hago normalmente son medias y a esta carrera vine sin entrenarla, casi como a hacer turismo”, añadía. Esta distancia, explicaba Itziar Méndez, “normalmente la hace gente que viene del maratón, no es una prueba tan conocida, se competía en 50 y en 100 kilómetros”. Itziar Méndez, de 40 años y que en atletismo compite con el SCD Ribadesella, no se dedica profesionalmente al atletismo, sino que trabaja en una tienda de deportes. Del deporte le gusta casi todo y si se decanta más por este tipo de carreras es porque le falta tiempo para preparar todas las que le gustaría: “Me gustan las carreras de montaña, he hecho duatlones, triatlones, me gusta todo pero lo que más hago son carreras que es lo que me da tiempo a preparar”. De hecho, se entrena por su cuenta: “No tengo ni entrenador ni nada”. El tiempo que hizo para proclamarse campeona de España de 50 kilómetros fue de 3 horas, 52 minutos y 43 segundos. El éxito de la atleta de Lugones, la primera mujer en cruzar la meta en la prueba de 50 kilómetros de Santander, no fue el único entre los representantes asturianos, que hicieron un buen papel. Máximo Cordero (La Cerezal) logró la medalla de plata en la categoría de mayores de 45 años y el octavo puesto en la clasificación absoluta. El bronce en esta categoría de edad fue para el avilesino Rubén del Caño (Toscaf Recta final).