“A la educación musical y artística no se le da la importancia que merece”

Nacho Fonseca (Pola de Siero, 1951) acaba de ser nombrado hijo predilecto de Siero, galardón que recogió en un acto muy musical y lleno de sorpresas en el Auditorio poleso el pasado viernes. Una distinción “muy importante” y con la que aprovecha también para llamar la atención sobre la necesidad de cambiar la percepción sobre la formación musical de los más pequeños.

–¿Qué supone para usted la distinción como hijo predilecto de Siero?

–Cualquier reconocimiento que se nos dé a cualquier ciudadano, por la razón que sea, siempre es bienvenido. A todos nos presta que la gente nos quiera, nos valore. Éste de hijo predilecto, sobremanera, por ser un reconocimiento muy importante y que te hacen los tuyos, los más cercanos, los que, seguramente, mejor te conocen por la cercanía que tienen contigo.

–¿Y qué supuso la creación de coros como “Seliquín” o “Xentiquina”?

– “Seliquín” fue un proyecto que nació en Porrúa (Llanes) en el curso 86-87. Yo era el maestro de un grupo de catorce o quince niñas y niños que cantaban de maravilla. Empezaba la escolarización del asturiano en los colegios y no había materiales didácticos de ningún tipo que ayudasen en el trabajo del aula. Yo pensé en hacer unas canciones infantiles sencillas en asturiano que ayudasen en ese sentido y esa idea se convirtió en un disco, con canciones mías y las voces de mis alumnos porruanos. Esa idea inicial que vio la luz con “Seliquín”, se consolidó con “Xentiquina” , que echó a andar en el colegio de Lieres, como consecuencia de mi traslado a ese colegio. Con “Xentiquina” publicamos otros 6 discos de canciones mías y otros 3 más de versiones del cancionero tradicional asturiano adaptadas a la escuela. Fue una experiencia muy bonita.

–¿Cree que esa semilla ha dado sus frutos para promocionar y divulgar el asturiano entre los más jóvenes?

–Fue un grano de arena más en el camino de intentar dignificar y mantener viva una lengua que tiene más de mil años de existencia y que además es nuestra. Las canciones infantiles son un recurso muy interesante en el aprendizaje escolar de cualquier lengua y creo que estas canciones de “Seliquín” y “Xentiquina”, más de cien en total, llegaron y sonaron en las aulas de la gran mayoría de los colegios de educación primaria de Asturias.

–¿Se le da toda la importancia que merece a la formación musical?

–Creo que no. La educación artística, en general, siempre ha sido el patito feo de las distintas leyes de educación que yo conocí, que fueron unas cuantas.

–¿Qué mejoraría en la formación en este campo en los colegios?

–Esta baja estima de la formación musical no es exclusiva de las propias leyes de educación, sino que es consecuencia, en buena parte, de la poca valoración que, salvo excepciones, también tiene la educación musical entre gran parte de los padres de los alumnos.

–¿De qué logro se siente más satisfecho en su dilatada carrera?

–No sabría decir uno en concreto. Fui un maestro contento con mi profesión y mi trabajo diario. Si volviese a nacer, de no poder ser futbolista del Sporting, pienso que volvería a ser maestro.

–¿Con qué canción de “Xentiquina” se quedaría?

– Soy autor de bastante más de un centenar de canciones infantiles en lengua asturiana. No podría decir una en especial. Creo que no soy nada original, pero es lo que pienso, si digo que me quedo con todas las que compuse y cantadas por todos esos niños y niñas que pasaron por “Seliquín” y “Xentiquina” en tantos años y que tan importantes fueron en todo esto.

–¿Proyectos de futuro?

– Cada día dedico un mínimo de tres horas a la música. En mi ordenador tengo un aliado que se llama Cubase y me permite componer, retocar, hacer variaciones a distintas ideas y proyectos musicales que siguen apareciendo cada día. Espero que no tardando alguno vea la luz.