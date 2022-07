Adrián Álvarez paseaba con su perra por Lugones sobre las siete de la tarde del pasado sábado cuando, en un descampado, donde se acumula la basura, escondido tras un tubo de hormigón, se encontró a un perro que le dio la impresión de estar "recién salido de una caverna". "Ese perro no se dio un baño en la vida, no le cortaron las uñas nunca y tenía el pelo de una forma que daba una impresión horrible", explica este repartido mierense, de 39 años, que lleva ya más de una década viviendo en la localidad sierense.

Él paseaba por la zona con su pareja y lo que le alertó de la presencia del animal fueron los ladridos de "un perrín que estaba muerto de miedo". El animal estaba "escondido en el tubo de hormigón, tenía unas rastas terribles, como si fuera camuflado, y sobre todo estaba asustado, lleno de pánico", explica. Nada más encontrarlo, Adrián fue "corriendo" a casa a por una mochila con agua y comida. Cuando volvió, "el perro seguía ladrando, parecía que ni veía", explica.

Tras las primeras atenciones llamó a la policía local, que le puso en contacto con el centro canino de La Ería, situado en Porrúa, que es el encargado de recoger a los animales abandonados. Uno de los responsables del centro se acercó hasta el lugar y entre Adrián y él, no sin dificultades, lo rescataron del lugar en el que se encontraba y se lo llevaron a las instalaciones del centro canino, donde está todavía esperando a que pase el tiempo mínimo antes de que Adrián se lo pueda quedar, algo a lo que está decidido: "¿Cómo no te lo vas a quedar? Tiene que estar un mínimo de ocho días allí por si lo reclaman, pero no tiene chip ni nada, hablé con ellos y me dijeron que no hay ningún problema". De hecho, ayer fue hasta Porrúa a visitarlo.

Lo que molesta a este vecino de Lugones es que alguien pueda tratar así a un animal: "Ese perro en algún sitio estaba, vergonzoso es poco", lamenta. Para Adrián Álvarez es difícil de adivinar en qué circunstancias llegó hasta esa zona, entre la basura: "No sé si lo abandonaron allí, se escapó o simplemente lo querían dejar morir junto a la basura". La preocupación ahora es el estado de salud en el que se pueda encontrar el perro: "No sabemos lo que tiene, la estimación es que tenga 3 ó 4 años, pero a saber cómo está por dentro", se pregunta su futuro dueño. Este vecino de Lugones también quiere agradecer a la asociación "Mundo vivo" toda la ayuda que le ha prestado para atender bien al animal.

Lo que no sabe y se va a pensar muy bien es qué nombre ponerle: "Todavía no lo tengo claro, quiero que tenga algo que ver con la situación en la que lo encontré, pero quiero pensarlo bien".