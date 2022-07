El abogado Javier Junceda presentó ayer un informe, encargado por el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), en el que sostiene que «no es posible» suprimir el cuerpo de agentes locales del concejo «al no existir previsión legal que lo permita». Este informe contradice al que encargó la Alcaldía de Siero al catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo y en el que se avala la legalidad de una eventual disolución de la policía del concejo.

Este cruce de informes se enmarca en el largo conflicto existente entre una parte de la Policía local de Siero identificada con el sindicato SIPLA y el gobierno local, más concretamente el Alcalde.

La tesis de Javier Junceda es que «dejar de asumir por parte del Ayuntamiento sus competencias en materia de seguridad sería ilegal» y que, de hacerlo, «se estaría ejercitando ilegalmente una actividad extintiva de derechos que precisa por definición de habilitación legal previa».

El letrado también critica que se haya encargado este informe a un abogado privado: «Al primero al que tenían que haberse dirigido era al secretario judicial del Ayuntamiento de Siero y no a un particular». Por esa razón, sostiene que «el informe no es posible que pueda ser considerado con validez jurídica, al no haber sido firmado por ningún funcionario municipal con capacidad para expresar la voluntad municipal».

Javier Junceda argumenta también que es diferente que no exista una obligación explícita de crear un cuerpo de Policía Local en un municipio a que se tenga el derecho a hacerlo desaparecer cuando ya está constituido: «El Tribunal Constitucional dice que no se puede limitar o extinguir un derecho si no hay una ley que lo permita».

En este caso, los derechos conculcados para Junceda son «los de los funcionarios y los de los ciudadanos». En el caso de los funcionarios, además, supondría «un alto coste en materia de personal a asumir, al extinguir los derechos de numerosos funcionarios».

Un caso diferente y que, según Junceda, no encaja en Siero es el de los municipios que han sufrido mermas de población y que están por debajo de los 5.000 habitantes, cifra a partir de la cual se recomienda la creación de un cuerpo de Policía Local: «Las pocas sentencias que hasta ahora pudieran avalar la supresión de la Policial Local se refieren en exclusiva a pequeños municipios con escasa población, pero nunca a aquellos como el de Siero con más de 50.000 habitantes censados».

Para Junceda hay una contradicción en el informe encargado por Alcaldía, puesto que, dice, «reconoce implícita y explícitamente la necesidad de contar con servicios que hoy desarrolla la Policía Local de Siero, al plantear su sustitución por empresas de seguridad privada o auxiliares o interinos de la propia policía local actualmente existentes».

También niega el abogado asturiano que se puedan trasladar las competencias de un cuerpo de policía a otro. «No es posible trasladar las funciones de la Policía Local de Siero a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que su Ley Orgánica reguladora establece de forma diferente y atribuyéndole diferentes funciones», añade.