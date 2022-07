El alcalde de Siero Ángel García considera que "no hay ninguna duda" de que un concejo puede prescindir de la Policía Local y asegura que "si no cambia la situación y no cumplen con sus obligaciones" terminará por tomar una decisión en esa línea.

El regidor, tras el conflicto que enfrenta a gobierno local y a un sector de la Policía Local identificado con el SIPLA, aseguró que las conclusiones del informe jurídico encargado al abogado Javier Junceda por el sindicato policial no le pilla "por sorpresa". A su juicio, estas, que señalan que sería ilegal prescindir del cuerpo, no demuestran que no tenga la potestad de eliminar el servicio: "Está fuera de toda duda que puedo hacerlo".

Ángel García criticó con dureza al sector de la Policía Local con el que está enfrentado y aseguró que "hace bien en preocuparse". "De lo único que depende que siga el servicio es de que empiecen a trabajar, a cumplir con sus obligaciones. Este servicio cuesta 2,6 millones de euros al año y, como responsables públicos, tenemos que hacer una valoración del coste y de la idoneidad del servicio que prestan. Con lo que vale la Policía podríamos eximir del pago de agua y basura a todo Siero".

De hecho, se planteó varias posibilidades: "¿Qué prefieren las familias con rentas que están por debajo de los 15.000 euros en estos tiempos, que les demos una ayuda de 500 euros al año, que les vendrían muy bien, o tener Policía Local?" También lanzó la posibilidad de hacer una consulta ciudadana para preguntar a los vecinos del concejo si mantener o no a la Policía Local. "No descarto hacer una consulta popular no vinculante con dos posibilidades: la A sería mantener la Policía Local y la B quitarla y con el ahorro no cobrarles ni el agua ni la basura", dijo.

De 52 a 39 agentes

El alcalde tiene claro lo que votaría: "Yo pondría la B, aunque me gustaría que las cosas fueran de otra manera y poner la A". Otra de las posibilidades que contempla el regidor es la de reducir el servicio: "¿Quién me dice cuántos policías tiene que haber?" De hecho, asegura que desde que llegó hasta ahora han pasado de 52 a 39 agentes. "Estos señores no pueden hacer lo que les dé la gana, basta ya".

El Alcalde defendió la argumentación del informe encargado por el gobierno local a Alejandro Huergo, que asegura que sí es legal disolver la Policía: "Nos ha asesorado en esta cuestión un catedrático en Derecho Administrativo, la persona más autorizada y que más conoce de Asturias sobre estas cuestiones y que está fuera de toda duda su capacidad, conocimiento y rigor". "Es posible desde el punto de vista legal y solo depende de una decisión política y de una tramitación adecuada. Se trata de un coste muy importante para un Ayuntamiento como Siero y a día de hoy yo como Alcalde y jefe de la Policía Local y la mayoría de los ciudadanos no reciben de ese servicio lo que cabría esperar", dijo.