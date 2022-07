Los vecinos quieren que la pasarela de El Carbayu sea sustituida por otra más ancha y en buenas condiciones. Una reivindicación que llevan tiempo haciendo y que ahora van a retomar con más fuerza por el estado en el que se encuentra. El martes 19 de julio, entre las 16.00 y las 17.00 horas, está prevista una concentración junto a la pasarela para reclamar una actuación que consideran "inaplazable". "La pasarela tiene 26 años y cuando vas andando por ella se mueve muchísimo, vas como flotando y hasta te mareas", explica Gonzalo Joaquín González, uno de los impulsores de la medida de protesta que se va a llevar a cabo.

Para González la sustitución de esa pasarela por otra "más ancha y nueva" es una necesidad por muchas razones. "Los niños en invierno tienen que pasar por ahí para ir a clase y se congela, muchas veces se resbalan y se caen", lamenta. Además, cuando tengan lugar las populares fiestas de El Carbayu ese lugar también estará muy transitado. "Nos preocupan las fiestas, es un peligro, los chiquillos harán alguna tontería, saltarán y esperemos que no pase nada", añade.

Este vecino de Lugones asegura que una reparación "no es suficiente". "Hay que cambiarla, hay partes que están onduladas, hay oxidación, no queremos más remedos inútiles sino que hagan una pasarela en condiciones", insiste.

«Nos preocupa el momento en que lleguen las fiestas, esperemos que no pase nada», dicen los afectados

Una actuación que puede suponer una inversión importante pero que consideran más que necesaria los vecinos. "Pasa mucha gente, necesitamos una pasarela más ancha, una como la que hay en La Corredoria, nos valdría que fuera de hormigón, que además es más barato", dice.

Por eso están recorriendo todos los rincones de Lugones con un megáfono anunciando una concentración a la que esperan que acuda mucha gente: "Estamos hartos de que entre el Principado y el Ayuntamiento de Siero se tiren la bola uno a otro y nadie haga nada".

La historia de los problemas de la pasarela que une El Carbayu con el núcleo urbano de Lugones viene de muy lejos. En los últimos años las protestas y reclamaciones de los vecinos denunciando la ausencia de condiciones de seguridad en el paso han sido constantes y han contado con el apoyo de diferentes organizaciones políticas que incluso han llevado la situación al Parlamento (caso, por ejemplo, de Ciudadanos), en demanda de una reforma integral que no llega. Aunque se han acometido obras recientes de mejora, los arreglos no han convencido en ningún momento a los afectados, que tal y como hacen ahora, siguen poniendo en evidencia el miedo que provoca entre los usuarios el estado que presentan algunos puntos de esta infraestructura.

La pasarela se instaló en el año 1996 y según los vecinos de la zona y los usuarios habituales, en la infraestructura no se realizó ninguna labor de conservación hasta 2015, cuando el Ayuntamiento de Siero sí ejecutó unas mejoras.

Posteriormente, el Principado realizó algunas obras que los afectados consideran como "un parche". Se trató, entre otras cosas, de subir uno de los apoyos, que estaba a desnivel, para ponerlo a la correcta altura.

Lo cierto es que tiempo después de estos trabajos autonómicos la denuncia de problemas en la estructura por parte de los vecinos no ha cesado. "No queremos más parches, sino una nueva pasarela. Una solución definitiva", han reclamado en sucesivas ocasiones los vecinos, que quieren una pasarela de nueva construcción e insisten en que no se siga "parcheando".

"Lo que nosotros pedimos es la construcción de otra infraestructura", inciden desde hace tiempo los afectados, que han dirigido ya escritos a diferentes administraciones, entre ellas, también al Ayuntamiento para que "medie" con el Principado.

A la vista de que siguen sin darse soluciones, esperan que la concentración del próximo 19 de julio sea muy numerosa para llamar la atención de las autoridades ante un problema que ya les tiene "hartos".