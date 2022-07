La Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) va a esforzarse en los próximos días por ponerle un poco de música a los refugiados ucranianos en Polonia. "Es nuestra forma de dar apoyo a la población que está sufriendo la guerra ambos lados de la frontera", explicó Manuel Paz, el director de OCAS.

Con ese objetivo en mente una veintena de integrantes de la OCAS aterrizó el lunes en Varsovia y ayer mismo tuvieron su primer concierto en el centro cultural Kadr de la capital polaca. No fue como les gustaría porque esta iniciativa de los asturianos –enmarcado dentro de su proyecto "Vínculos", que consiste en una serie de conciertos y actividades culturales solidarias en diversas partes del mundo– contaba en origen con la participación de una veintena de músicos de Ucrania que, para la ocasión, iban a dejar su país y sumarse a los asturianos. Pero la reunión solo ha sido posible a medias. De los doce músicos ucranianos que iban a tocar junto a ellos, por ahora "solamente han llegado tres mujeres. El resto de integrantes eran hombres en edad militar a los que se les denegó el permiso para salir del país; por lo que de momento no podrán incorporarse al proyecto". La razón es clara: "están en edad de reclutamiento", y la guerra es lo que tiene. Pero los de Siero no se resignan. Manuel Paz aseguró que "ya hemos hablado con el chef José Andrés –a su ONG World Central Kitchen le han dedicado algunas iniciativas–" y están esperando su ayuda.

Sea como sea, durante las próximas semanas los músicos van a recorrer diferentes ciudades de Polonia y su idea también es cruzar, si es posible, la frontera de Ucrania para actuar en las ciudades de Leópolis y en Kiev. Y siguen concretando colaboraciones con la organización de José Andrés. "Nuestro objetivo es convertir la música en la herramienta más eficaz para la solidaridad", explica Paz. Su música solidaria ya empezó a sonar.