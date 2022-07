s bibendum felis at lacus luctus ut aliquam erat porta. Etiam viverra tortor quis orci lobortis in placerat ipsum mattis. Vestibulum aliquet rutrum velit, quis facilisis elit fermentum et. Proin et lacus mauris.

El PP de Siero ha trasladado al gobierno local la preocupación de los vecinos de Mosquitera, en la parroquia de Santiago Arenas, por "el pésimo estado en el que se encuentran los caminos que dan acceso a sus viviendas", repletos de socavones.

El PP recuerda que el arreglo de uno de los caminos fue uno de los requisitos pactados con el equipo de gobierno para aprobar la última modificación de crédito, por lo que esperan "que a la mayor brevedad posible se actúe y se evite el aislamiento de esta zona, ya que se trata además del único camino por el que pueden transcurrir vehículos y peatones y dado su desgaste la situación es cada vez peor y más peligrosa, pues por él también circulan camiones y autobuses".

Por último, los populares mencionan "la ineludible necesidad de realizar el saneamiento de esta zona, tanto para el caso de las viviendas como para la Residencia Nuestra Señora del Amparo", pues se trata de un servicio básico que "desde el Ayuntamiento debe garantizarse".