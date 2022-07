La única crítica que se escucha entre los vecinos de El Berrón en relación a la construcción de una rotonda en el cruce que hay en la avenida que va de la localidad hasta Pola de Siero es que ya debía estar hecha hace tiempo: "Lo tenían que haber hecho antes", asegura Macrino Riera Vallina, que vive y tiene una oficina de seguros en El Berrón. Eso sí, le parece "muy buena idea hacer una rotonda", pero no tanto que vayan a bajar la velocidad máxima: "Hay tramos que no son tan urbanos y no sé para qué hay que bajar la velocidad, pero hay que adaptarse; es verdad que por esta carretera pasan habitualmente muchos ciclistas".

El proyecto que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Siero y en el que se incluye la construcción de una rotonda en El Berrón es la conexión peatonal y ciclista entre la Pola y Argüelles, que tendrá un coste superior a los 4 millones de euros y que será sufragado con fondos europeos. La intención del equipo de Gobierno sierense es que el proyecto salga a licitación el año que viene para poder llevar a cabo lo antes posible una actuación en la que también se contempla hacer de este tramo un carril lento, en el que la velocidad no pueda superar en ningún punto los 50 kilómetros hora. A Begoña Rodríguez le parece muy bien tanto que se haga una glorieta como que se disminuya la velocidad máxima permitida. Esta vecina de El Berrón pasa todos los días caminando varias veces por ese punto y considera "perfecto" que se ponga ahí una rotonda: "El tráfico que hay aquí es exagerado, pasan muchas bicicletas, motoristas, de todo; y la verdad es que no se entiende porque está la lado la autovía". En su caso, trabaja haciendo ayuda a domicilio y todos sus desplazamientos los hace andando, por lo que también considera "positivo" que se disminuya la velocidad máxima: "Aquí entran los coches a toda velocidad, veo muy bien que se disminuya". Ángel González vive a 50 metros del cruce que pronto será una rotonda y también está completamente a favor de que se lleve a cabo esta iniciativa: "Me parece muy bien que se mejore tanto para la gente de El Berrón como para la que viene a visitar el pueblo y pasa por ahí". Para él "hacía falta": "Todo lo que mejore la comunicación y los accesos es bueno". También está muy a favor de que se disminuya la velocidad máxima: "No hay razón para que pase por el centro del pueblo un carril rápido". Más aún teniendo en cuenta que existe una alternativa muy cerca: "Hay una Autovía a 50 metros". Este vecino de El Berrón considera que esta carretera es perfecta para "dar prioridad a peatones y ciclistas" y que hacerlo "va a mejorar el devenir del pueblo". Pedro Luis González, que fue alcalde de barrio de El Berrón, también está a favor de esta actuación y explica que se trata de una reivindicación que llevan tiempo demandando los vecinos: "Es una demanda de hace años precisamente de la gente del pueblo, de la Asociación de Vecinos". Una medida que considera "necesaria": "Así los accesos, las entradas y salidas, se van a regular más fácilmente", añade. González considera que "va a tener beneficios por la movilidad, la fluidez del tráfico; va a estar bien", resume. En cuanto a reducir la velocidad, lo considera "normal": "La dinámica a la que va todo es que la conducción se así , mucho más prudente". Unas restricciones que para cumplirse requieren "medidas persuasivas": "En los núcleos en los que hay mucha población hay que ser prudentes", añade. David Gil Rodríguez, de 36 años, tiene una empresa de carga y descarga y ayer caminaba por los alrededores del cruce que dejará de serlo en los próximos años junto a sus dos hijos, Vera y Tiago, de 5 y 3 años, a los que en cuanto pasaran por casa y se pusieran los bañadores llevaría a la piscina para que se quitaran el sofoco. Para David Gil esa rotonda era una actuación "que tenían que haber hecho antes que otras rotondas que hicieron". Está a favor de esta actuación porque "se pierde mucho tiempo con los semáforos". También considera que es bueno que se controle un poco la velocidad porque "hay muchísimos ciclistas por esta carretera". También porque, como padre, prefiere que los coches, por si acaso, vayan a poca velocidad por el centro de El Berrón. Y es que, como otros vecinos, considera que estando tan cerca la autovía no hay ninguna razón para ir a demasiada velocidad por esa carretera. Una carretera "ancha", explica, en la que los carriles bici se pueden hacer sin demasiados problemas. Falta todavía algún tiempo para que esta actuación sea una realidad, pero su ejecución cuando al menos con el respaldo de una población que está harta de los semáforos y que, en algunos casos, como el de David Gil, se pregunta: "¿Dónde se ven ya cruces así? Es una cosa del pasado, lo habitual ahora son las rotondas". El Berrón tendrá una muy pronto en un punto que todavía tiene tráfico y que tuvo mucho más antes de que se construyera la autovía.