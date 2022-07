No hay Carmín sin pañuelo bordado

No hay poleso sin pañuelo en El Carmín. El complemento identitario de las fiestas de Pola de Siero, junto con los vaqueros y la camisa blanca, cumple su 35.º aniversario. La Sociedad de Festejos lo inauguró bajo el mandato de Celestino Cezón y, desde 1988, también lleva bordado el escudo del concejo y las tres fiestas más señeras del calendario anual, Comadres, Güevos Pintos y El Carmín. Por eso, estos días previos a la celebración, tan esperada después de tres largos años, la venta de los pañuelos no para en los negocios de la capital polesa. Parece que todos quieren estrenar. "Cada dos días o tres tenemos que hacer pedido y ahora ya estamos entregando los últimos encargados porque no queda ni uno", comenta Pili Cedrón, dependienta de la mercería Casa Gorín.

El pañuelo, de pico y en color azul, es una de las tradiciones de mayor arraigo en la Pola y desde hace dos años se anuda con un broche artesano en madera con forma de botella de sidra. "También se pueden personalizar con el nombre, no sé los que vendimos, diciendo muchos nos quedamos cortas", apunta María José Cedrón, otra de las vendedoras de la tienda regentada por Aurina Braga, quien destaca la calidad del bordado artesanal, "de primera calidad, no deshace por atrás", detalla. Este año la venta del complemento ideal para cualquier romero que se precie no paró en las últimas semanas y denota las ganas de los polesos por celebrar su fiesta. Pero el pañuelo de El Carmín está tan integrado en la celebración que se vende durante todo el año: en Reyes, por el cumpleaños o cuando nace un niño. "Y se hacen también para mascotas, son más pequeños", detalla otra de las dependientas, Yolanda Suárez. El Carmín ya se nota en las calles de la Pola. Ayer, se repartieron 800 bollos en la sede de la Sociedad de Festejos y, durante la tarde, los infantes disfrutaron de juegos en el parque Alfonso X "El Sabio". Hoy, los más pequeños, volverán a ser los protagonistas con la "Pequeromería", que tendrá lugar en las instalaciones del IES Escultor Juan de Villanueva, desde las 19.00 horas. Y este 2022 la alegría llega con la música, con conciertos y actuaciones en diferentes barrios de manera simultánea. Esta noche comienzan con el pasacalles de "Batucada en ruta" a las 21.00 horas para seguir con los conciertos de "Pájaros en la cabeza", "Sam Solo", Rafa Kas, "La Versión de los hechos" y "Sonder".