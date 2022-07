Siero prevé unir todos sus grandes núcleos de población con sendas ciclables y paseos

La idea del gobierno de Siero que plantea un desarrollo urbano que tienda a unir la Pola y El Berrón, con tramas que contribuyan a "compactar" ambos núcleos y a que estén más conectados, ha dado pasos importantes esta semana. Demarcación de Carreteras ha confirmado al Ayuntamiento que llevará adelante el proyecto que propuso el municipio para construir una especie de bulevar que permitirá hacer a pie y en bicicleta el recorrido entre estos dos puntos a través de una senda creada al efecto y para uso exclusivo de peatones y ciclistas. No es el único plan local para que en el concejo haya cada vez más paseos y zonas para el disfrute ciudadano y para que mediante este tipo de rutas queden enlazados los principales núcleos de población. El ejecutivo sierense prevé que también en un futuro próximo puedan conectarse con viales ciclables y peatonales la capital sierense y Lugones y, en el caso de esta última parroquia, ya está prevista su unión con La Fresneda gracias al proyecto de otra senda que, por otra parte, fue largamente demandada durante años por los vecinos.

"La idea de una vía urbana que conecte El Berrón y la Pola se planteó a Demarcación de Carreteras ya en marzo de 2021 y se asumió por parte del Estado, además con la previsión de que se ejecute con cargo a fondos europeos. Se pretende que sea una zona de paseo, para quien quiera caminar o ir en bici. El trazado está vertebrado por la Nacional 634, pero está previsto que en el tramo de carretera haya una limitación de velocidad a 50 por hora, pues quien quiera ir más rápido, tiene la autovía cerca", explica el alcalde de Siero, Ángel García. "No será exactamente un bulevar, pero será parecido. El proyecto no prevé arboledas, porque no hay ancho suficiente, pero sí iluminación y otras dotaciones que harán que esa zona y el modo de utilizarla cambie radicalmente", añade.

Lo que se pretende, abunda García, "es avanzar en esa tendencia a unir El Berrón y la Pola y que sea una misma trama a través de ese eje que es la antigua Nacional 634". "Y luego lo que tenemos en mente es que en la Pola esto enganche con el tramo que hemos hecho ahora, desde la rotonda de Ullaga, para continuar cruzando la capital en dirección a Lieres. También queremos una conexión con carril bici hasta el polígono de Bobes, un proyecto que aún se está diseñando, de igual modo que pretendemos que desde la Pola a Lugones también se pueda llegar andando o en bici a través de trayectos seguros hechos específicamente para uso de peatones y ciclistas", explica el regidor.

A estos planes hay que sumar el de la senda entre Lugones y La Fresneda, para la que también se prevé financiación europea. De este modo, en el plazo de unos años y si no hay contratiempos o cambios de planes de gobiernos venideros, Siero va camino de que su territorio se convierta en un "paseo continuado" a lo largo de los principales núcleos de población de su territorio, que quedarán conectados por sendas y rutas para peatones y ciclistas.

Dentro de esta planificación general también Demarcación de Carreteras ha asumido la idea de que el actual cruce de carreteras de El Berrón, regulado por una compleja red de semáforos, pase a ser sustituido por una glorieta que redistribuirá el tráfico en las múltiples direcciones a la que da acceso ese punto, entre otras, a Noreña, a la Pola, al interior de El Berrón o a la autovía en dirección a Oviedo.

Esta glorieta vendrá a mejorar los problemas de fluidez del tráfico que se producen en esa zona. Hace además pocos meses que se inauguró otra rotonda en la llamada zona oeste de El Berrón, un acceso también planificado para aligerar el tráfico del principal punto de paso de la localidad.

Sobre los plazos para que arranque toda esta planificación prevista para El Berrón y la Pola el Ayuntamiento no maneja fechas excesivamente concretas, pues dependen del Gobierno de España al haber asumido su desarrollo Demarcación de Carreteras. No obstante, en principio, el gobierno local espera que el año que viene ya puedan licitarse algunos trabajos.

"El Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido avanzar la idea lo más rápido que le ha sido posible, en un tiempo récord por parte de los técnicos municipales, para que Demarcación la valorase y pudiera asumir su desarrollo además de que el proyecto pueda tener financiación europea. El proyecto ahora es de ellos, nos gustaría que fuera algo más rápido, pero estamos contentos con la aceptación y esperando que salga adelante lo más rápido posible. Lo que se nos traslada por parte de Demarcación es que ya se están llevando a cabo las últimas revisiones para luego afrontar la exposición pública, puesto que además va a haber alguna expropiación", indicó el regidor.

Por otro lado, la iniciativa va en la línea de las previsiones de la actual revisión del plan urbano de Siero y en la que ya se plantea que el crecimiento urbanístico de la capital sierense sea en dirección a El Berrón. O mejor dicho, que ambas localidades crezcan la una hacia la otra: que la Pola avance urbanísticamente hacia El Berrón y viceversa. Cada localidad con su identidad, pero "compactadas" para favorecer, entre otros aspectos, cohesión territorial y eficiencia en la prestación de servicios.