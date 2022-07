La parroquia de San Pedro de Pola de Siero ya cuenta con todos los permisos necesarios para iniciar las obras de renovación integral del templo, después de que la Junta Local de Gobierno aprobara ayer dar luz verde a los trabajos y una vez que también dispone del visto bueno de la Consejería de Cultura para la actuación.

De este modo, el párroco, Fermín Riaño, pronostica el inicio físico de la obra para "dentro de un mes o mes y medio como mucho". El cura reconoce estar "muy contento" con el hecho de que por fin se pueda empezar a reformar un templo que presenta varias deficiencias. "Ya hemos hablado con la empresa para el presupuesto y en pocas semanas estará todo listo para comenzar", apunta Riaño, antes de añadir con una sonrisa que "la Virgen del Carmen nos ha ayudado".

La obra será dividida en fases por su elevado coste. La primera se centrará en las dos torres y la fachada principal. Supondrá una inversión de 236.000 euros, con un plazo de ejecución de diez meses. De momento, la parroquia cuenta con un total de 193.000 euros procedentes de sus fondos propios y de las aportaciones que han ido haciendo los fieles a través de colectas y de aportaciones periódicas a través del banco. "No es suficiente para toda la primera fase, pero como llevará varios meses esperamos ir recolectando lo que nos falta poco a poco", afirma Riaño, reticente a pedir un préstamo bancario por que "sería muy complicado para nosotros". Además, está pendiente de la subida en el precio de los materiales de obra.

Segunda fase

Una vez que se acabe la primera fase, la idea es comenzar la segunda de la forma más rápida posible, con la previsión de reparar los tejados, la fachada lateral y todo el espacio que va desde el crucero del templo hasta la sacristía. El coste de este segundo lote de trabajos sería de 200.000 euros. A los parroquianos no se les escapa que, de no actuar, el templo podría amenazar ruina en un futuro no muy lejano. Los temporales de los últimos años han causado estragos en la estructura e, incluso, se han registrado desprendimientos en la torre oeste.

La recogida de fondos para seguir atajando el deterioro del edificio se mantiene activa. De la fachada de la iglesia pende un gran cartel que recuerda a todos los fieles la importancia de colaborar para mantener en pie la que es su casa común. "La colecta de un domingo al mes se destina a las obras y todo el que lo desee puede solicitar información en la iglesia para hacer donaciones periódicas a través de una cuenta bancaria", recuerda el párroco de la Pola.

Una vez que se inicien los trabajos, la intención es mantener los mismos horarios de las misas y las actividades parroquiales, si bien "es lógico que, con la colocación de los andamios, la entrada se modifique un poco, así como el aparcamiento de los coches en la plaza", advierte Riaño.