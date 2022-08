Las fiestas de El Carbayu de Lugones cumplieron ayer con los tradicionales ritos religiosos en honor de Nuestra Señora del Buen Suceso, a la que hicieron una ofenda floral, que fue seguida por una misa solemne y por la habitual procesión desde la capilla hasta el prao de las fiestas. Los actos religiosos concluyeron con la presentación del himno que se ha compuesto en honor de la Virgen del Carbayu. La letra fue escrita por Rodrigo Huerta Migoya, que ayuda en la capilla, y la música la compuso el organista Juan Manuel Morán. El propio Huerta fue el encargado de interpretar por primera vez el himno una vez que terminó la procesión.

Los centenares de asistentes a la misa aprobaron con un sonoro aplauso el nuevo himno que la cofradía que organiza las fiestas llevaba tiempo pidiendo al párroco de Lugones, Joaquín Serrano. El gran impulsor de las fiestas de El Carbayu, Manuel Fernández, más conocido como "Manolito el Pegu", fue uno de los que aplaudió con más entusiasmo esta nueva creación. "Muy guapo, yo no llegué a cantar porque canto mal y porque ya no tengo voz, pero me gustó mucho", dijo.

Tras el himno, anunció el propio Manolín el Pegu, llegó el momento de "ir a comer la fabada" al prao de las fiestas para continuar con unas celebraciones a las que aún le quedan dos jornadas. El organizador y alma máter de El Carbayu reconoció que al éxito que está teniendo esta edición de las fiestas contribuye "el buen tiempo": "Estoy muy contento, hay mucha gente, se llenan los praos, hacía tres años que no se celebraba y se nota que había muchas ganas", añadió.

El Pegu, a sus 84 años, no pierde el entusiasmo por unas fiestas a la que ha dedicado hasta un museo hecho por él mismo y que recrea el prao de El Carbayu. Una pasión que le da energía para seguir como si fuera un chaval: "Ayer (por el sábado) me eché a la cama a las 4 de la mañana y son ya 84 años, pero me levanté hoy (por ayer) a las 8 para dirigir un poco todo porque hasta que no vayan a aprendiendo todos los que viene detrás cómo hay que hacer las cosas hay que estar un poco encima", explicó.

Tras la fabada llegó la música, de nuevo a cargo de la orquesta Assia, que amenizó la verbena. La fiesta sigue hoy con el concurso de escanciadores de sidra, a las 17.00 horas, y con una nueva verbena, esta vez acompañada por la música de la orquesta "Grupo Pikante" y por un disc jockey. El día grande será mañana, cuando, a partir de las 18.00 horas, se reparta el bollo y la botella de vino. Más tarde llegará la romería y la verbena que se dará por finalizada cuando los fuegos artificiales así lo anuncien.