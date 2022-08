El Certamen de pintura "Casimiro Baragaña" dará 13.000 euros en premios

Siero acaba de abrir el plazo de inscripción para el XVIII Certamen de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña" hasta el próximo 7 de octubre, como anunció ayer la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos.

El tema y la técnica serán libres, y cada artista sólo podrá presentar una única obra, que deberá ser original, no haber sido premiada en ningún otro certamen o concurso, ni ser copia retocada de una premiada anteriormente.

El tamaño de las obras no será superior a 180x180 centímetros, ni inferior a 80x80 en cada uno de sus lados. Siempre que lo considere necesario el autor, podrá ser enmarcada con listón, cuya anchura no sea superior a 3 centímetros. No se admitirán las obras protegidas con cristal.

Analizada la documentación presentada, el jurado seleccionará hasta un máximo de 31 obras de las que saldrá la ganadora. El primer premio es de 6.000 euros y habrá otros dos galardones de 4.000 y 3.000 euros, respectivamente.