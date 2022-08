"En mis cuentos bulle la sensación de que el cielo está a punto de caerte encima"

Javier Pillastre, sierense de Feleches de 57 años, es el último descubrimiento de las letras asturianas. Firma «El relámpago y después el trueno» (editorial Pez de Plata), una colección de cuentos deslumbrantes, escritos con pulso de autor consagrado pese a que ésta es su primera obra publicada y a que el autor comenzó a escribir literatura hace sólo nueve años. Mañana martes, a las 19 horas, se presenta en la Biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco. El autor estará acompañado de la escritora Leticia Sánchez Ruiz y de Chelo Veiga, coordinadora de la red de bibliotecas de Oviedo.

–Aparte de escribir, ¿usted a qué se dedica?

–Fui disc-jockey durante bastantes años y sigo siéndolo de vez en cuando. Pero me aparto de la noche porque la noche no es buena cuando ya tienes una edad. Tengo una empresa de instalaciones de fontanería y climatización. De vez en cuando también doy clases particulares de Matemáticas y Física y Química.

–Usted no se apellida Pillastre realmente.

–Es un mote. Sale, por un lado, del trauma de llamarte Javier en una época en que todo el mundo se llamaba Javier. Y todos tenían un mote y yo era Javi Esperteyu, Javi Feleches o Javi el hermanu Toni, así que un día me dije: voy a ponerme un mote que me guste a mí. Sale de una novela de Tom Wolfe, “Gaseosa de ácido eléctrico”. El grupo que acompaña al protagonista, se llama «Los Alegres Pillastres». Además es un adjetivo que me define bastante.

–¿Viene de familia con aficiones por la escritura o los libros?

–Vengo de una familia de pueblo, con padre minero y madre que cosía. Mi relación con la escritura es, simplemente, que desde muy niño me empezó a gustar leer. Hasta muy tarde, hace unos nueve años, no comprendí que me gustaba también escribir. Fue como una revelación. Fui un sábado por la mañana que no tenía nada que hacer a un taller de escritura que daba una amiga y de repente encontré que no sólo que se me daba bien sino que, además, me sentía muy bien escribiendo. Era algo que me ayudaba a comprenderme a mí y a lo que me rodeaba. Era una herramienta que no sé por qué cojones no había utilizado hasta entonces.

–¿No escribía nada antes?

–Prácticamente nada. Lo típico de una vez al año te de esa melancolía, amorosa o simplemente que no te da la vida, y que te pones y escribes algo de poesía. Pero, bueno, nunca más allá de eso. Pero un día me dije: bueno y por qué no. Yo creo que me puse a escribir porque había cosas que quería leer pero nadie las escribía.

–¿Fue autodidacta?

–Empecé a escribir con Chus Fernández, que educó mi oído y mi voz. Luego con Leticia Sánchez llevo muchos años en sus talleres y le tengo un enorme cariño por el amor que tiene no sólo a todo lo relacionado con los libros. Ella fue mi mentora y la que me animó a darle forma a los cuentos y pasárselos al editor.

–¿Cómo definiría su escritura?

–Es una pregunta que sabía que me iban a hacer y que aún tengo que responderme. Soy muy vago y no me la respondí. Lo que me gusta es, primero, la escritura que me conmueve y que me lleva hacia lugares que no espero. Hacia esos puntos donde uno cree que ya lo sabe todo pero que, de repente, se encuentra con que es muy diferente a como lo había previsto. Lo que busco en los cuentos es meterme en lugares que parece que están muy frecuentados pero, realmente, tienen debajo mucha más pulsión de la que en principio les dábamos.

–¿Qué va encontrar el lector en tu libro de relatos?

–El título ya lo explica un poco. Son sobre todo fogonazos. Un relámpago, aunque lo hayas visto mil veces siempre te va a causar una cierta conmoción. Son relatos donde esa conmoción está siempre larvada. Está a punto siempre de romper una tormenta, que a veces no rompe. Es esa sensación también de un cielo a punto de caerte encima. Hay una querencia por la palabra, por el lenguaje, pero sobre todo por las historias en donde haya algo oculto que bulle y que intenta salir.

–También mucha noche, mucha resaca.

–Bueno sí, yo creo que resaca y noche creo que son sinónimos.

–Dijo que quería quitarse de la noche.

–Cuando eres DJ tienes ya una visión del otro lado, de lo que hace la gente cuando se divierte y del lado oscuro de toda esa gente que quiere pasarlo bien pero que, en el fondo, están haciendo de todo menos pasarlo bien.

–En varios cuentos como «Pervitin» o «El sótano de Stalingrado» aparecen referencias a la Segunda Guerra Mundial. ¿Es usted un poco friki del asunto?

–Desde crío siempre me gustaron las pelis de Segunda Guerra Mundial. Vengo de una época en la que sabíamos que había habido una guerra civil pero nunca la habíamos visto y la guerra que veíamos en el cine era ésa. Pero sí, siempre me interesó cualquier cosa sobre la Segunda Guerra Mundial.

–¿Por los nazis y el tema del mal?

–Yo creo que es una metáfora de cualquier sociedad que está a punto de estallar. Nunca había escrito sobre la Segunda Guerra Mundial hasta hace muy poco. Hay muchas cosas de lo que está ocurriendo hoy que me recuerdan los pasos previos que desembocaron en aquella guerra. No me lo logro quitar de la cabeza cada vez que hay una determinada noticia: el ascensos de la ultraderecha, la forma en que determinados gobiernos intentan transigir con cosas que la democracia no debería transigir. Me recuerda todo aquello y en cómo desembocó. Por un lado la inquietud por la situación actual me la quito de encima escribiendo y, luego, es la atracción del mal, de ese lado oscuro. Y el recordatorio de que todo esto sobre lo que estamos en cualquier momento se puede desmoronar y dar lugar a una pesadilla. Dígaselo a la gente de Ucrania.

–Lo imposible ocurre.

–Creo que la posibilidad de que se repita aumenta cada año. Si estudias la sociedad de aquella época solamente los dos últimos años 1938 y1939 fue cuando aquella sociedad fue consciente de que iban hacia un callejón sin salida. Pero todo había empezado ya diez, quince años antes. Todo había empezado en la Primera Guerra Mundial. Fue como una serie con dos temporadas.

–Y de qué escribe en realidad, cuál es su tema de fondo.

–Escribo de una forma un poco automática, pero veo al final dos constantes: la muerte y la identidad. Eso lo he visto en todos los cuentos que tengo. La mayoría van alrededor de esos temas.