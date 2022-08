Agenda: consulta qué hacer hoy, 27 de agosto, en Siero y en el resto de Asturias

Teatro costumbrista en Candás. Dentro de la XXXII Edición del Salón de Teatru Costumista Asturianu de Candás, el Grupu de Teatru «Carbayín», de Siero, representa en estreno absoluto «Cipriano y el deu moñín», de J. R. Oliva, a las 21.00 horas en el Teatro Prendes.

La Vuelta al Mercáu en Grado. Con motivo de la presencia de la Vuelta Ciclista a España en Grado, están programadas actividades durante todo el día. Habrá un Mercadín de producto local de 11.00 a 14.00 horas; un desfile de la Banda Gaitas «Conceyu Grau» por las calles de la villa a partir de las 12.00 horas; una yincana ciclista con la Escuela Ciclista Santi Pérez para niñas/os a partir de 5 años, de 12.00 a 13.30 horas en el Parque de Arriba, y los conciertos de «The Push», a las 20.00 horas, en la plaza General Ponte, y de «Los Ruidos», a las 22.00 horas en la plaza La Panerina.

Música clásica en Villaviciosa. Culmina el XI Festival de la Ría «Enrique Correa» con el XII «Concierto sobre la hierba» en Misiego a las 20.00 horas. El repertorio, que será interpretado por la Orquesta de Cámara Villa-Misiego, está integrado por obras de Vivaldi, Albinoni y Marcello.

Atardeceres musicales en Valdediós. La Asociación Círculo Cultural de Valdediós programa su ciclo «Atardeceres musicales en Valdediós», que hoy finaliza con el concierto «La armonía en el caos», a cargo de Penélope Aboli (piano) y Aldo Mata (violoncello), con obras de Bach. La cita es en el salón de actos del monasterio de Santa María de Valdediós a las 20.00 horas.

Oviedo

Festival Link. Tercera edición del festival en la antigua fábrica de armas de La Vega, con la presentación de la instalación «Eclyspe», una escultura cinética en movimiento, obra del artista internacional SpY. Además, instalaciones de realidad aumentada («Fauna» y «Acqua alta. Crossing the mirror»), realidad virtual («Goliath: playing with reality», «Emergence», «On the Morning You Wake (To the End of the World)», «Anandala» y «Manifest 99»), y VR Cinema («Ghost in the shell» y «Your spiritual temple sucks»). A las 23.00 horas, concierto de la banda asturiana de punk y folk «Viuda». A partir de la medianoche, actuará la banda canadiense de hardcore «Metz» y a la 1.00 empezará el concierto del trío neo-bakala madrileño «VVV [Trippin’you]». Los horarios generales de apertura de las instalaciones para hoy abarcan de las 16.00 a las 2.30 horas. Las actividades de realidad virtual, realidad aumentada y VR Cinema cerrarán sus puertas a las 22.00 horas. Todas las actividades, incluidos los conciertos, son de acceso gratuito.

Exposición «El legado español en los Estados Unidos de América». El edificio histórico de la Universidad de Oviedo alberga hasta el 30 de septiembre la exposición «El legado español en los Estados Unidos de América», con la finalidad de poner en valor la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos de América, fomentando y promoviendo a su vez los lazos de unión entre ambos países. Puede visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Club de Tenis. La sede del Club de Tenis (General Zuvillaga, 3) acoge hasta el 2 de septiembre una exposición sobre el legendario tenista español Manolo Santana.

Ópera en Trascorrales. La plaza Trascorrales es el escenario de la exposición «Ópera de Oviedo. La tradición más contemporánea», que recorre la historia de la temporada lírica ovetense y que se puede visitar hasta el 30 de agosto de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. En julio y agosto el horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo es de lunes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de 7 euros. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com. En la jornada de hoy hay cinco turnos de visita: 10.30, 12.00, 13.30, 16.00 y 17.30 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, en él el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Hasta el 31 de agosto, abierto todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes acoge las exposiciones «El factor Prado», «Marina Abramovic. Retrato y performance en la colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson» y, dentro del programa «La obra invitada», se muestra hasta el 30 de octubre la obra «Line Heat» (2000), de Richard Serra. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de martes a sábados, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Gijón

Fiesta de la Sidra. Penúltima jornada de la 31.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, de 11.00 a 23.00 horas, con el Mercadín de la Sidra y la Manzana en los Jardines de la Reina. Además, en la plaza Mayor a las 20.00 horas tendrá lugar la entrega de premios «Mercadín de la Sidra» y «Manzana 2022». Y a las 21.00 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar «Cancios de chigre», con la actuación de la «Sociedad Torner».

Fiestas de Cenero. Continúan las fiestas de prau en Cenero, hasta mañana, al pie de la abadía de Cenero. A las 19.30 horas comenzará la recogida de postres caseros que participarán en el concurso.

Fiestas de Vega. Continúan las fiestas de Vega a las 13.00 horas con la sesión vermú, amenizada con bailes tradicionales a cargo del Grupo «La Cruz de Ceares» y de la música de gaita y tambor.

Jardín Botánico. Penúltimo día de las «Noches Mágicas» en el Jardín Botánico para cautivar a los más pequeños. Los seres mitológicos asturianos regresan a la ciudad en un espectáculo de luz y sonido al aire libre. El evento tiene dos pases diarios: el primero a las 22.00 horas (apertura de puertas a las 21.30) y el segundo a las 23.30 horas (apertura de puertas a las 23.00). Las entradas están a la venta en la web del Botánico.

Concurso Hípico Internacional de Gijón. En el Hipódromo de Las Mestas continúa el Concurso Hípico Internacional, hasta mañana, día 28.

Museo Barjola. Se puede visitar hasta el 25 de septiembre la muestra «Identidades», de Ignacio Llamas, en el Museo Barjola, de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Monte Deva. A las 11.00 horas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, tendrá lugar el taller ambiental «Rastros y huellas», con entrada gratuita y dedicado especialmente a familias con niños pequeños.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 11.30 horas tendrá lugar la visita didáctica «El baúl de les semeyes: la Fototeca, a fondo», con entrada gratuita. Además, continúan hasta mañana, día 28, las visitas comentadas de acceso gratuito a las 12.00 horas. También se pueden visitar en el horario habitual del museo las exposiciones «Un museo de película», «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)», «Asturias en 3D (1891-1936)», «Hogar bendito, la religiosidad en el ámbito doméstico», «La religiosidad en el ámbito doméstico», «Música en la Asturias industrial», «Los asturianos en la cocina. La vida cotidiana en Asturias (1800-1965)» y «Fotografía escolar en Asturias (1880-1980)».

Campa Torres. Continúa la exposición «El Muro de Adriano» hasta el 25 de septiembre. Además el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres acoge de 16.30 a 19.30 horas el «Arqueobús», donde personajes mitológicos y reales guían a los visitantes por un recorrido por la historia de la ciudad.

Antigua Rula. La sala de exposiciones de la Antigua Rula alberga, hasta el 31 de agosto, la muestra «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano». La exposición, que celebra los 500 años de la primera vuelta al mundo, ahonda en la travesía de Magallanes y Elcano a través de paneles explicativos y cuadros de la odisea. Podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Ciudadela Celestino Solar. De miércoles a domingo entre las 12.00 y las 17.00 horas, podrán visitar el interior de la Ciudadela Celestino Solar para conocer el modelo de vivienda obrera astur del siglo XIX y parte del XX. Además, hoy, a las 21.30 horas, tendrá lugar la visita guiada «Salir al fresco. Una noche de verano en la Ciudadela».

Museo Casa Natal de Jovellanos. Además de una visita guiada, también tiene lugar la exposición «Un viaje de ida y vuelta. Acuarelas y dibujos de Augusto Junquera», a las 12.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Continúan las visitas guiadas por las instalaciones del Ferrocarril. De miércoles a domingos con sesiones a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Museo de la Villa Romana de Veranes. A las 12.00 horas tendrá lugar la visita teatralizada «La mirada de Voconia».

Avilés y comarca

CXXXVIII Concurso de ganado de San Agustín. De 10.00 a 22.00 horas, en el pabellón de La Magdalena, se celebra el Concurso de Ganado de San Agustín. Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas será la calificación de ganado: parda montaña (9.00 horas, pista de arena), asturcones (10.00 horas, pista de hierba) y parda (11.30, pista de arena). Por la tarde se celebrará la jornada del deporte rural, con concurso de arrastre de asturcones (17.00 horas) y con caballos raza «Equino de la montaña asturiana» (18.00 horas). Las exposiciones se pueden visitar en el puesto de Caja Rural de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

XLII Feria de Cerámica y XXXIV Premio «Villa de Avilés». La plaza Álvarez Acebal y la Casa de Cultura son los escenarios de ambos certámenes. Se pueden visitar de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Participan 16 ceramistas de España y Portugal.

Concierto en El Parche. La plaza de España de Avilés acoge, desde las 12.30 horas, un concierto de la Banda de Música de Avilés.

Mercado medieval. Recreación histórica del Mercado Franco de los Lunes en el casco histórico de Avilés. Los puestos abren de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 24.00 horas. Actuaciones de animación callejera para todos los públicos.

Verbena. La orquesta «Assia» amenizará la noche en la pista de La Exposición, en Las Meanas, de 21.30 a 22.30 y de 1.00 a 2.30 horas. Permanecerá cerrada al tráfico la calle Alcalde Francisco Orejas Sierra en el tramo comprendido entre las calles Esther Carreño y José Cueto, a partir de las 17.00 horas.

Noche de fuegos. Espectáculo pirotécnico a las 24.00 horas en el paseo de la ría, de unos 19 minutos de duración. Pirotecnia Reiriz lanzará 1.405 disparos de artefactos distribuidos en 28 grupos. No faltarán los lanzamientos acuáticos.

Ajedrez en la calle. Torneo Calledrez «San Agustín» (Memorial José Ramón) en los caños de San Francisco, de 11.00 a 13.30 y de 15.30 a 19.15 horas. Al finalizar el torneo se realizará una partida de exhibición «a la ciega».

Recinto ferial. Atracciones en la pista de La Exposición, parque de Las Meanas y patio del Colegio Quirinal. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 2.00 horas.

Fiestas en Vioño (Gozón). La parroquia de Vioño celebra su sacramental en la explanada de la iglesia. El programa incluye hinchables gratuitos (20.00 horas), paella popular (21.00 horas), fiesta y verbena con «Dúo Marfil» y fuegos artificiales (23.00 horas), a cargo de Pirotecnia Pablo.

Mercado al aire libre en Las Vegas (Corvera). Las inmediaciones de la calle Rubén Darío de Las Vegas acogen desde las 10.30 hasta las 14.00 horas el tradicional mercado callejero de Corvera.

Visitas al castillo de Gauzón. Las visitas al yacimiento arqueológico y al centro de interpretación son gratuitas pero se requiere reserva previa (646 84 61 08). Hoy se pueden visitar a las 12.00 y las 17.00 horas.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Los paseos guiados en barco guiados por la ría de Avilés parten del puerto deportivo (pantalán 10) a las 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30 horas, de miércoles a domingo y festivos. El coste del viaje es de cinco euros por persona previa reserva (en info@asturiasnavega.es o en el teléfono 663810809).

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de miércoles a viernes (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas) y los sábados (de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas). Mañana, día grande de San Agustín, también estará abierto. El acceso es gratuito.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer en horario de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo». La plaza del centro, abierta todo el día, acoge hasta el 16 de octubre la muestra de Concha Prada «Érase una vez y otras historias corrientes». Además el centro acoge hasta el 4 de septiembre una exposición antológica sobre el fotógrafo Gabriel Cualladó, el primer Premio Nacional de Fotografía de España (1994).

Las Cuencas

Certamen del Quesu Casín. Campo de Caso acoge a lo largo de la jornada de hoy una nueva edición del Certamen del Quesu Casín. A las 10.30 horas se abrirán los puestos, instalados en la plaza del Ayuntamiento. Hay tres queserías, que pondrán a la venta unas mil piezas de este producto con Denominación de Origen Protegida (DOP). Habrá también mercado artesano, concurso de platos con queso casín y, al final, un asado popular. El pregonero de este año es el productor cinematográfico José María Morales. Se entregarán también los premios «Casín del año» de estos tres últimos ejercicios (durante la pandemia no se hizo), a Juan Manuel Posada, Pilar Simón y José Ramón González de Cangas. El galardón de artesano del año será para Armandina Prado.

Fiestas de Baíña (Mieres). La localidad mierense de Baíña vive hoy su primera jornada de las fiestas de San Bartolomé. A las 10.30 horas habrá ruta teatralizada, a las 12.00 el chupinazo y posterior pasacalles, y a las 12.30 horas pregón con la actriz María Cotiello. Después, concurso de tortillas y comida de convivencia. Por la tarde a las 17.30 horas darán comienzo los juegos infantiles y a las 20.00 horas empieza la música. Primero, con «Los Hijos Bastardos de Georgie Dann» y a las 22.00 horas, con el grupo «Dúo Cover». A continuación la verbena seguirá con el DJ «Masip».

Fiestas de El Pote en Santa Bárbara. Las fiestas del Pote de Santa Bárbara, unas de las más populares del verano en el valle del Nalón, siguen hoy. A las 17.30 horas en Perabeles habrá partida de bolos, y a esa misma hora, en la cancha de fútbol, juegos infantiles con premios. A las 23.00 horas empieza la verbena con «Grupo Cayenna» y «Orquesta Ocaband».

Ciclismo, la Vuelta a España sale de Pola de Laviana. Laviana acoge hasta hoy, día 27, una exposición de maillots ciclistas. Puede verse en el edificio del Cidan. Además, la «Fan zone» de la Vuelta Ciclista a España estará instalada en el parking del centro de la Pola, y el control de firmas de los ciclistas, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá actividades de todo tipo antes del inicio de la etapa, previsto para las 13.00 horas.

Oriente

Concierto de «The Soulers» en Llanes. Dentro del ciclo «Cultura after sun», la playa de El Sablón acoge a las 20.00 horas el concierto de la banda asturiana de soul, R&B y funk «The Soulers». (En caso de lluvia, la actuación se traslada al Casino de Llanes).

Fartukarte Street Festival en Ribadesella. Nueva jornada de este festival gastronómico y cultural con diferentes espectáculos, actividades para todas las edades y camiones de comida, en un horario de 11.00 a 24.00 horas.

Feria de Libro de Ribadesella. La plaza Nueva acoge de 12.00 a 21.30 horas una edición más de la Feria del Libro de Ribadesella con diferentes actos y presentaciones literarias a lo largo de la jornada. La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Ribadesella y el Gremio de Editores de Asturias.

Occidente

Noite Celta de Porcía. La asociación cultural Alameda organiza la 38.ª edición de la Noite Celta de Porcía, que comenzará a partir de las 22.30 horas. Actuarán la banda de gaitas «El Trasno», «Baxel», «La Tarrancha», «Felpeyu» y «Llan de Cubel».

Feria Campomar en Tapia. El centro de Tapia está tomado estos días por la feria Campomar, que abre de 11.00 a 24.00 horas. Hay más de sesenta puestos y actividades variadas. Entre otras, a las 11.00 horas hay un taller de alfarería tradicional con Toño Huerta, y a las 21.30 horas, en la carpa del parque, actúa «Fesoria a les Ortigues». Además, en la Casa de Cultura, se puede visitar la exposición de Jomar, de 20.00 a 22.30 horas.

Documental en Castropol. La Casa de Cultura de Castropol acoge hoy, a las 20.00 horas, la presentación y posterior visionado del documental «La mina en Llamas». Entrada libre y gratuita.

Concierto en Castropol. La capital castropolense acoge hoy, dentro del VII Curso internacional de música Folkonexion, un concierto del grupo de profesores. Será en el parque Vicente Loriente a las 22.30 horas.

Malla en San Tirso. La asociación cultural San Tirso del Eo, dentro de los actos de su 31.ª Semana Cultural, organiza la tradicional Malla do trigo y el encuentro con la tradición. Comenzará a las 18.00 horas en el área recreativa del río Eo.

Concurso ganadero en San Martín. La capital de San Martín de Oscos celebra hoy y mañana la primera edición de su concurso exposición de ganado vacuno de asturiana de los valles. El recinto ferial se abrirá a las 10.00 horas.

Día del Orgullo en Pola de Allande. La capital de Allande acoge hoy la fiesta «Orgullo de pueblo», que comenzará a las 20.15 horas en el parque El Toral. Habrá pregón y diferentes actuaciones musicales.