Canes "populares" y de premio

"Concurso popular" de perros en Lugones. No se trataba de llevar a canes de pedigrí –que también habrían tenido cabida– sino de pasar un rato agradable con los que cada uno tiene en casa, fueran o no de raza. En efecto, niños y mayores disfrutaron de las mascotas exhibiéndolas ante el público congregado en la plaza de la Paz para asistir al evento y lo que se reconoció al final del desfile de los ejemplares participantes fue cuál era el "más simpático" (resultó ser un can llamado "Bruno") o el "más listo" (que fue una hembra, de nombre "Boni"). El criterio fue el de un jurado infantil muy implicado que también nombró como la "más guapa" a uns de las participantes, bautizada como "Mía".

"Hicimos un paseo con los animales para quien quisiera desde El Carbayu hasta aquí y mientras ellos bajaban nosotros organizamos en el parque un cuentacuentos para los peques y este concurso popular de la gente, que viene con sus perrinos a pasarlo bien", explica Marta García, de la Asociación Alma Animal Asturias, responsable de la cita que, eso sí, también tuvo luego una parte dedicada a mostrar a canes en adopción. Estos desfilaron tras los que lo hicieron con sus dueños. "En el momento nadie se lanza a decirnos que va a adoptar, pero es verdad que, después de una actividad como esta, donde la gente los ha visto, pues nos llegan algunos mensajes de personas que preguntan por alguno de ellos", añade García. En el parque de Lugones se encontraban también ayer Anais Neira, con "Niebla", y Elena Rivera, con "Lara", esta última solo de paseo y no inscrita en ninguna de las actividades del día. Quien sí participó en el concurso popular para pasar un buen rato con su mascota fue Esther González, de La Corredoria, en Oviedo. "Vimos que había esta actividad para venir con los perrinos y al principio no íbamos a venir, pero luego nos animamos y aquí estamos. Solo por pasear un poco con él y que esté también aquí con más perros", explicaba su dueña.