Cerca del 70% del suelo de la primera fase de Bobes está vendido o reservado

El área sierense es una de las grandes bolsas de suelo industrial en desarrollo en el centro de Asturias. Cuenta con tres fases que suman algo más de un millón de metros cuadrados brutos. La segunda fase, con más de 240.000 metros cuadrados brutos, fue adquirida íntegramente por la multinacional Amazon, que ya tiene construido su gran centro para el Noroeste de España en este espacio. La tercera fase aún no está disponible para la compra, a la espera también, entre otras cosas, de que se comercialice la primera, cuyas ventas se han acelerado en los últimos meses, una situación en la que ha influido en parte la llegada del gigante logístico y la consolidación de su inversión en el polígono.

En la primera fase hay 97 parcelas. De ellas, treinta se han vendido, otras 28 están reservadas y quedan 39 disponibles para ser adquiridas.

El conjunto de esta primera fase suma 500. 005 metros cuadrados brutos, de los que 323.611 metros cuadrados son los que están ya comprometidos. De ellos, 103.014 metros cuadrados están vendidos (la superficie que suman las 30 parcelas de distinto tamaño que ya tienen propietario) y otros 116.802 metros cuadrados se encuentran reservados (cantidad que corresponde a un total de 28 parcelas).

Quedan disponibles, esto es, a la venta, 39 parcelas más con una superficie conjunta de 103.805 metros cuadrados.

Estos y otros datos pueden extraerse de la información que ofrece el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) sobre espacios industriales disponibles y en el que se actualizan prácticamente en tiempo real los datos de las parcelas a la venta en distintas áreas de este tipo en la región.

Entre otras cosas, el IDEPA también precisa a qué se dedica cada metro de superficie de los 500.005 metros cuadrados brutos de esta primera fase. Además de los 323.611 metros cuadrados dedicados propiamente a usos industriales, esto es, a acoger empresas, se reservan 121.552 metros cuadrados a la ejecución de los viales necesarios en la zona. Otros 43.686 metros cuadrados se destinan a zonas verdes y 10.440 metros cuadrados más a dotaciones necesarias para servicios y suministros en el área. El uso que se da a 716 metros cuadrados más solo se define como superficie para "varios".

El desarrollo del polígono de Bobes es uno de los proyectos en los que Siero tiene depositadas grandes expectativas en materia de crecimiento económico y de población en un municipio que, no obstante, es actualmente ya uno de los más pujantes de Asturias. La atracción de nuevas empresas a la zona generará riqueza y empleo en el territorio, pero se confía además en que parte de quienes lleguen para trabajar en el municipio decidan quedarse también a vivir.

El gigante sierense de Amazon, a la espera de una fecha de apertura

La multinacional Amazon no abrirá este año su gran centro logístico del polígono sierense de Bobes, tal y como estaba previsto y ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 14 de agosto. Que no comenzará a funcionar en 2022 es algo que además se ha confirmado ya a las instituciones asturianas y, según ha podido saber este periódico, tampoco se ha fijado una fecha concreta para su puesta en servicio en 2023. No obstante, no hay dudas de que la actividad echará a andar el año próximo. "Se nos ha dicho que no abrirán en 2022, eso seguro. Igual de seguro que el hecho de que en un momento u otro del año que viene abrirán", explicaron fuentes conocedoras de la operación, que dan por seguro que esa apertura se producirá a lo largo de 2023. Aunque la previsión era que la obra se finalizara este verano y se esperaba que poco después se pusiese en marcha, los planes de reestructuración de la compañía americana en todo el mundo han dado al traste con esa planificación inicial. El gran complejo sí está ya construido y equipado y basta una visita a la zona para comprobar hasta qué punto está rematado. Parece que solo queda esperar a que la multinacional fije fecha para que su gigante sierense eche a andar.