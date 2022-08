El gran almacén logístico de Amazon en Bobes (Siero) está terminado. Aunque el centro previsiblemente no abrirá este año, la "sonrisa" de Amazon, su popular logo, ya luce en toda la señalización del complejo. La gigantesca nave está concluida, así como los viales interiores y zonas de aparcamiento del espacio que la rodea.

Tal y como estaba previsto y ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 14 de agosto el complejo no entrará en funcionamiento este verano. Que no comenzará a funcionar en 2022 es algo que además se ha confirmado ya a las instituciones asturianas y, según ha podido saber este periódico, tampoco se ha fijado una fecha concreta para su puesta en servicio en 2023. No obstante, no hay dudas de que la actividad echará a andar el año próximo.

«Se nos ha dicho que no abrirán en 2022, eso seguro. Igual de seguro que el hecho de que en un momento u otro del año que viene abrirán», explicaron fuentes conocedoras de la operación, que dan por seguro que esa apertura se producirá a lo largo de 2023.

Aunque la previsión era que la obra se finalizara este verano y se esperaba que poco después se pusiese en marcha, los planes de reestructuración de la compañía americana en todo el mundo han dado al traste con esa planificación inicial sobre la puesta en funcionamiento. El gran complejo sí está ya construido y equipado y basta una visita a la zona para comprobar hasta qué punto está rematado. Parece que solo queda esperar a que la multinacional fije fecha para que su gigante sierense eche a andar.