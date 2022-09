Siero y Real Oviedo han establecido una relación de "colaboración" que se concretará en algunos proyectos aún por definir y sobre los que no se han dado, por tanto, detalles. El municipio, eso sí, tendrá "presencia" en el campo. Se trataría de algún tipo de promoción en vallas u otro soporte para que el concejo "se vea" en el Carlos Tartiere.

Poca más concreción hubo acerca de en qué consistirá esa colaboración tras la reunión que el alcalde, Ángel García, y el edil de Deportes, Jesús Abad, mantuvieron este jueves en el Ayuntamiento, en la Pola. No por no darlos a conocer, si no porque está por concretarse en qué se traducirá esa colaboración, incidieron ambas partes.

En representación del Real Oviedo acudieron Manuel Paredes, vicepresidente, José María Buenrostro, director comercial del Grupo Pachuca y Cristina Serrador, del área de Marketing del Real Oviedo.