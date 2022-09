La directora general de Deportes del Principado, Aida Nuño, exedil sierense, regresó ayer al Ayuntamiento para para presentar la I Vuelta Ayuntamiento de Siero Féminas. La prueba ciclista, cuyo diseño y organización se ha preparado con gran ilusión y mimo, se celebrará el próximo domingo, 4 de septiembre, y constará de dos carreras con distinta longitud de los recorridos por el concejo según las categorías.

El primero de los itinerarios tiene una longitud de 36 kilómetros aproximadamente y en este participarán corredoras de categoría cadete. En la segunda de las carreras planificadas se realizarán dos vueltas, por lo que se superarán los setenta kilómetros. En esta participarán las categorías élite, junior y máster femenino.

En el acto para dar a conocer la prueba estuvieron presentes, además de Aida Nuño, el alcalde, Ángel García, el edil de Deportes, Jesús Abad, el director deportivo de la escuela Viella, Orlando Solares, y Paco Fuentes, presidente de la escuela de ciclismo de Viella.

Nuño explicó que se lleva tiempo pensando en organizar esta cita, que también se ha visto retrasada a causa del parón de todo tipo de actividades que supuso la pandemia. "Llevamos años pensando en esta carrera y trabajando en ella. Por la trayectoria del deporte femenino, del cicismo en Siero, era de justicia que se hiciera esta prueba y de ahí surge su espíritu", señaló la directora general de Deportes, que tuvo palabras de agradecimiento para la escuela de ciclismo Viella, "que la impulsó desde el principio y tuvo claro que había que sacarla adelante". También reconoció el apoyo del Patronato Municipal Deportivo de Siero "que asimismo desde un primer momento recogió el guante y apostó por ello", dijo Nuño, ciclista profesional durante años.

Ella sabe bien que "los inicios son duros" y que, además, para tener una prueba de este tipo con mucha participación se requiere que esta sea parte de una Copa de España. Ese es el objetivo para el año próximo.

"Para que haya un nivel alto de participación, necesitamos una Copa de España y eso queremos el año que viene, que sea carrera de referencia en el calendario nacional", dijo. Destacó, no obstante, que esta es "la primera vez en 20 años que Asturias tiene una prueba de ciclismo como esta en el calendario de la Federación Española de Ciclismo y es de justicia que existiese una carrera así. No nos podíamos permitir que Asturias no tuvieseuna carrera de ciclismo femenino y ahí estamos empujando por ello, por darles oportunidades a las ciclistas jóvenes, para apostar por un deporte que tiene una trayectoria indudable en Asturias", concluyó.

Por su parte, el director deportivo de la escuela Viella, Orlando Solares, destacó también que la idea de esta carrera ya surgió en 2019, si bien el estallido de la crisis sanitaria la dejó parada. Aquel proyecto se hace realidad ahora, este domingo, con la previsión de que, en efecto, el año próximo "pueda ser Copa de España" y también con el propósito de que el ciclismo femenino siga creciendo en el Principado, como ocurre en estas comunidades.

"El ciclismo femeino está creciendo en todas las comunidades y hay que intentar que aquí en Asturias tenga ese mismo crecimiento. Hay que visibilizar el deporte, porque lo que no se ve no existe", dijo Solares. "Aunque nos gustaría que hubiera mayor participación, los inicios son así y hay que tener clao que hay que sembrar para recoger", añadió.

Incidió en la idea de que el deporte "se vea, que se vea en las ciudades y en las calles y para eso estamos en la escuela de ciclismo Viella, todos los años haciendo cinco, seis o siete pruebas a base de voluntarios".

El director deportivo de la escuela Viella agradeció también el respaldo brindado por el Patronato Deportivo de Siero.