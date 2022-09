"Desde la amistad y el corazón": Así fue el emotivo homenaje que rindieron al pintor Carlos Sierra

"Un homenaje desde la amistad y el corazón", en palabras del poeta Miguel Ángel Caballero, es lo que los amigos más íntimos de Carlos Sierra quisieron ofrecerle ayer en el cementerio de Lieres, en Siero, su localidad natal y en la que reposan sus restos mortales. A media tarde, compañeros de vida y de oficio del artista, que falleció el pasado mes de julio a los 79 años, se congregaron en Lieres para asistir a un recital poético con el que honrar la memoria del pintor. Con ellos estuvo uno de sus hijos, Julián Sierra.

Todos respondieron a la llamada de la amistad capitaneados por Miguel Ángel Caballero, que fue quien declamó los versos dedicados a Sierra. Primero un par de poemas de Walt Whitman, el n.º 1, cuyos versos – "Me celebro y me canto a mí mismo..."– solían recitar a gritos por las calles el pintor y el poeta, según contó este último; el n. º 48, que dice: "No temo ni a Dios ni a la muerte, no hay nada más grande en el mundo que yo mismo...". Luego "Los amigos", de Jorge Guillén, y para terminar, la más emocionante, la Elegía de Miguel Hernández a su amigo Ramón Sijé.

Pese a la lluvia, acudieron al homenaje la mayoría de los convocados. Artistas como Bernardo Sanjurjo, Fernando Alba, José Ramón Fernández, María Josefa Cabal; compañeros de pupitre, como Luis Fanjul, y de fiesta, como el hostelero Daniel Giménez. El sencillo acto estuvo presidido por la imponente presencia de Carlos Sierra capturada en un retrato. Sus amigos le dejaron un ramo de flores, con una declaración de amor: "Tus amigos te quieren".

Además de su obra, Carlos Sierra deja tras él mucho cariño e infinidad de momentos memorables compartidos entre amigos. Su trayectoria artística está atravesada por la bohemia que alimentó en sus años en París y en Ibiza. El Certamen Nacional de Pintura de Luarca le dedicó un homenaje en 1987. En 1997 presentó la exposición "La realidad iluminada" en el Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo.