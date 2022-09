El PSOE confirmará hoy, sábado, al actual alcalde de Siero, Ángel García, como candidato a la reelección como regidor en los comicios municipales de 2023. El secretario general de la Agrupación sierense, Juan Cofiño, y el propio García, tienen previsto comparecer en la sede del partido, en la Pola, para informar acerca de "la futura candidatura municipal". Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, la decisión de García de volver a encabezar la lista local de los socialistas se daba por segura ya a finales de agosto, momento en el que esta se trasladó internamente.

Quien por el momento aún no ha hecho público si continuará o no es el regidor de Llanera, Gerardo Sanz, que aún no ha trasladado en su Agrupación si quiere volver a presentarse o no a la reelección como regidor. En el seno del partido se espera que, al menos, Sanz siga durante un mandato más, que vuelva a presentarse.

Lo cierto es que en el caso de los dos alcaldes socialistas se han producido dudas acerca de la continuidad. Fueron ellos mismos quienes las plantearon en sendas entrevistas en este periódico. La idea manifestada por ambos coincidía: son dos personas todavía jóvenes y con opciones laborales pero que al final del próximo mandato superarán los cincuenta años, una edad más complicada a la hora de reincorporarse al mercado de trabajo.

Noreña, en reflexión

En el caso del otro municipio de la comarca, la actual alcaldesa, Amparo Antuña, de Independientes por Noreña (IPÑ), tampoco lo tiene decidido. Al menos eso señaló ayer, en una conversación informal, en la que se refirió a que aún no ha tomado una determinación.

En el caso de los regidores de Siero y Llanera, tanto uno como otro se han tomado el verano para reflexionar sobre una decisión que el alcalde de Siero, Ángel García, hará hoy pública junto a Juan Cofiño en la sede de la Agrupación Socialista y que sigue sin conocerse en lo que respecta a Gerardo Sanz.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, también presidente del Principado, visitó a lo largo de este año en varias ocasiones Siero y puso en valor la figura de Ángel García. "Siero tiene la inmensa suerte de tener, en un momento de cambio, de transformación y de mutación, un Alcalde que tiene una clara visión de lo que quiere que sea el concejo, que la lleva aplicando en su mandato y que ha sido refrendado por los ciudadanos en este sentido. Yo estoy convencido de que, si él quiere, volverá a ser refrendado (...)", dijo el pasado abril cuando la posibilidad de que García repitiese como candidato aún era incierta.

Hubo también el caso de Gerardo Sanz gestos explícitos por parte de Barbón, que visitó Llanera en junio para un acto con el alcalde en Lugo. "(...) Creo que estáis poniendo en marcha políticas y actividades muy interesantes, proyectos que pueden ser ejemplares ante el resto de Asturias. Así que aquello que funciona y se hace bien hay que ponerlo siempre en valor", dijo, añadiendo que "Llanera es ejemplar en muchas cosas".