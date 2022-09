"Merece la pena seguir luchando y trabajando por ese Siero que aún no hemos concluido. El proyecto que nos marcamos en 2015 se empieza a ver, pero aún quedan cosas por hacer y espero que lo consigamos. Y también porque Nico, mi sobrino, me ha apoyado y me ha pedido que siga. Tiene siete años y los niños como él son el futuro", afirmó, ayer, el regidor de Siero, Ángel García, al confirmar, tal y como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, que volverá a optar a la Alcaldía como cabeza de lista de la candidatura del PSOE a las municipales de 2023.

García compareció acompañado por el secretario general de la Agrupación Socialista de Siero y vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, que calificó de "absolutamente brillante y excepcional" la gestión del equipo de gobierno socialista liderado por García. "Está en el ambiente de Siero, sencillamente darse un paseo por el concejo y ver cómo ha evolucionado estos años le avala para volver a presentarse y conseguir una mayoría absoluta para seguir impulsado Siero", aseguró Cofiño. Por su parte, el regidor sierense comentó que la decisión de seguir surge tras una "profunda reflexión" en medio de un mandato "duro" en el que, por otra parte, "se está consiguiendo un éxito que no es casual", dijo. En ese sentido, apuntó al trabajo diario "con esfuerzo y sacrificio" del grupo municipal socialista, con el respaldo de la Agrupación y la buena labbor de los funcionarios locales, imprescindible en la gestión. El Alcalde, que acudió acompañado también por su sobrino Nicolás García, indicó que se encuentra muy animado para optar a revalidar el cargo. "En el fondo tengo muchas ganas, aún tengo una gran ilusión, ideas, proyectos y también el servicio público porque la sociedad está ante un momento histórico que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio para competir en un contexto cada vez más duro y difícil". Todo ello, sostuvo, para luchar por conservar el Estado del bienestar y contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos, dijo. Preguntado sobre las personas que integrarán la candidatura socialista en Siero, García señaló que aún es pronto y que se conocerá el grupo que irá en la lista electoral una vez que se confirme oficialmente su candidatura como Alcalde. Tampoco Cofiño quiso hablar sobre la posibilidad de si será uno de los miembros que formen parte de ella: "No toca hoy, ya se verá". Eso sí, apuntó que como secretario general de los socialistas de Siero permanecerá "acompañando y ayudando en lo que pueda".