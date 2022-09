Un rincón de Siero se ha colado entre lo más visto de Netflix. Se trata del parque de La Cebera de Lugones. Y ha llegado al gigante del "streaming" de la mano de la serie "Alma", actualmente un de las 10 series más vistas en España por segunda semana consecutiva, rodada íntegramente en el Principado.

La trama de "Alma" transcurre principalmente en Luarca y en la zona del refugio de Brañagallones (Caso). Pero hay más. Entre las treinta ubicaciones asturianas escogidas por su director, el ovetense Sergio G. Sánchez, se encuentran Lagos de Somiedo, la Cueva de Ardines, en Ribadesella, Llanes o La Cebera.

El parque silvestre de Lugones se convierte en un lúgubre bosque que, además, tiene un peso muy importante en la trama de este thriller de misterio que está triunfando en internet.

Lo que todavía no se ha desvelado es si "Alma" tendrá una segunda temporada. El final de la serie -que no vamos a desvelar para evitar spoilers- deja la puerta abierta a una secuela. Aunque no han trascendido movimientos, no sería de extrañar que dada la buena acogida que ha tenido la producción rodada en Asturias pueda ser renovada por una temporada más.

LA NUEVA ESPAÑA, presente en "Alma"

LA NUEVA ESPAÑA también está presente en el rodaje de "Alma". Y es que en los dos últimos episodios de la primera temporada el periódico líder de Asturias goza de su protagonismo. Y es que a través de lne.es los protagonistas reciben dos noticias muy importantes en el devenir de la trama. Eso sí, para saber cuáles son tendrá que ver la serie. No haremos spoilers.