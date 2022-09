Las enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en las redes sociales, donde muchos empresarios denuncian que se vierten críticas falsas amparadas en el anonimato. Algo así es lo que le ha pasado al regente de un establecimiento de Siero, que no ha dudado en denunciar lo que considera una crítica injusta.

Todo comenzó con la mala crítica del comensal. "Los aseos estaban lamentablemente sucios, hasta el punto de no poder entrar. Es lamentable que ocurra esto en estos tiempos, donde las medidas de higiene y la desinfección debería esmerarse mas. En mi opinión, si los aseos están así no me ofrece ninguna garantía de higiene lo demás", ha señalado el supuesto cliente, que no ha parado aquí: "Las mascarillas del personal mal colocadas y hasta se la quitaban para hablar mejor con los clientes, salen a fumar a la puerta en la terraza donde esta la clientela, otro punto negativo".

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Me sorprende está denuncia, cuando nos suelen felicitar por la limpieza de los baños. No obstante, no me consta que nos comunicase este hecho, que habría sido subsanado en el instante. Sobre las mascarillas, mis empleados tienen orden de cambiar la mascarilla en cada servicio (cada 4 horas)", ha comenzado a explicar el empresario.

El hostelero no se quedó satisfecho, y siguió explayándose. "No sé cuántas veces habrá visitado nuestra casa, y creo que fue un momento puntual, ya que como sabrá, a veces la gente hace un uso negligente de los servicios y no siempre nos podemos enterar al instante", argumentó, antes de proseguir: "Tenemos limpiadora externa, así que usted está poniendo en tela de juicio nuestra higiene en una suposición que bien podría dar constancia en el local y no en esta página. Ya que como bien dice, es muy importante la higiene, y usted está, con una suposición, jugando con el pan de varias familias que trabajamos aquí".

Lejos de buscar la confrontación, el empresario trató de buscar un tono conciliador en el cierre de su mensaje. "Nuestra premisa es la calidad, así que agradecería que volviese por el local y dé certeza de si su comentario es algo habitual o fue un momento concreto. Para mí, como propietario, es importante. A lo de fumar, ya han sido advertidos los empleados, que no puede volver a suceder", concluyó.