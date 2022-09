Crece la demanda de ayuda en Cáritas, que ya atiende a 85 familias polesas

"Este nuevo curso se presenta difícil", afirma el director de la entidad. "Por un lado, la situación económica hace que los recursos de las familias impidan cubrir necesidades que antes se podrían cubrir, la inflación conlleva la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo y quienes andaban justos no llegan, y muchos que no llegaban, llegan menos", explica. Una situación que pinta pesimista y que se ve agravada, además, por el hecho de que el Banco de Alimentos, que suministra a Cáritas, "tiene menos entradas y por tanto tenemos menos para ayudar".

Con la el alza imparable del precio de la energía "el invierno supondrá una bofetada para las personas que están en situación más crítica", prevé Vicente Montes, quien recuerda que "las posibilidades de ayuda en este sentido son pocas", y señala que con una situación económica sin visos de mejora, sino todo lo contrario a lo largo de los últimos meses, se está generando "una transmisión patrimonial de la pobreza por la que hay familias que desde hace años son beneficiarias de Cáritas".

Aunque la Renta Mínima de Inserción hizo que se redujese el número de beneficiarios de la entidad, "recientemente se ha vivido un incremento, solicitando ayudas puntuales para alimentos, pagos de recibos de energía y alquileres, así como ayudas para intervenciones dentales". El inicio de curso supone asimismo un gasto añadido para las familias, de tal manera que padres que tienen hijos en educación no obligatoria (Educación Infantil y Bachillerato) y que por múltiples razones no pueden acceder a ayudas municipales, "acuden a nosotros para ayudas de material escolar", explica el responsable de Cáritas Parroquial.

Montes entiende que no se puede establecer un perfil fijo de los demandantes de ayuda en la capital sierense. "Hay perfiles múltiples: personas que en un momento determinado no tiene recursos para afrontar un gasto, mujeres víctima de violencia de género, inmigrantes, refugiados...", señala. Sí es cierto que la característica que más está creciendo es el de la solicitud puntual por las dificultades presentes.

El diagnóstico de futuro que hace la entidad tampoco es halagüeño: "Parece que las previsiones económicas lleven a una situación cada vez más desfavorable, para las personas de clase media y baja y sobre todo para los más desfavorecidas", que requerirán "la implicación de todos" y una movilización de voluntarios que quedó truncada con la pandemia.

Cáritas parroquial de San Pedro de Pola de Siero se financia con donaciones y colectas que se van manteniendo gracias a la generosidad de los vecinos, pero "la subida de precios hace que se puedan estirar menos que antes", advierten.

Y "aunque es notable la ayuda municipal, con un único convenio de colaboración que financia hasta 21.250 euros para atención de familias y personas sin hogar, desde hace tres cursos esta colaboración se redujo un 10 por ciento, que con la inflación acumulada supera el 20 por ciento", lamenta Vicente Montes, quien también pone el acento en el hecho de que "todos tenemos nuestra responsabilidad y el compromiso con los más débiles es competencia de todos".

Y dado que "me consta que nuestra Administración local es sensible a las necesidades, esperamos que si su economía lo permite, en próximos acuerdos con el Ayuntamiento se recupere ese 10 por ciento que no es posible desde hace tres ejercicios", apunta el responsable local.